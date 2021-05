Il Giornale – Il Milan a Raiola: “Non spendiamo per l’affitto di Donnarumma”

Raiola ha provato a fare un’ultima proposta al Milan per il rinnovo di Donnarumma, ma Maldini e il resto della dirigenza non hanno ceduto.

Potrebbe ormai essere giunta ai titoli di coda l’avventura di Gianluigi Donnarumma al Milan. L’accelerata di Paolo Maldini e Frederic Massara per Mike Maignan è segnale molto chiaro.

Il fatto che il portiere francese abbia già sostenuto le visite mediche e abbia firmato il contratto significa che ormai il club rossonero ha abbandonato la possibilità di arrivare a un accordo per il rinnovo di contratto di Gigio. Quest’ultimo andrà via a parametro zero, salvo colpi di scena clamorosi.

Rinnovo Donnarumma, il Milan non cede a Raiola

Oggi il quotidiano Il Giornale spiega che l’operazione Maignan è partita due mesi fa. Il Milan aveva capito che c’era la seria possibilità di non trovare un’intesa con Donnarumma, dunque si è tutelato bloccando il portiere francese del Lille.

Mino Raiola si è fatto vivo due settimane fa, facendo la seguente proposta alla dirigenza rossonera per il rinnovo: 10 milioni di euro netti di ingaggio annuo (quasi 20 lordi) per due stagioni, senza clausola di risoluzione. Al Milan avrebbero risposto così all’agente: “Ci dispiace, ma non spendiamo 40 milioni per l’affitto di Donnarumma”.

Maldini ha provato a parlare direttamente con Gigio, il quale però avrebbe risposto “Io faccio quello che mi dice Mino”. Altre volte in precedenza il direttore dell’area tecnica aveva provato a convocare Donnarumma per un colloquio, ma Raiola è intervenuto ribadendo che “di soldi parlo solo io”.

Insomma, in questo scenario non c’è stato margine per il Milan per arrivare a un accordo sul rinnovo. L’offerta da 8 milioni a stagione era assolutamente congrua, considerando l’attuale ingaggio da 6 milioni e anche il periodo che sta attraversando il calcio a causa dell’emergenza Covid-19. Inoltre, Gigio non era legato ai colori rossoneri? Da questa vicenda appare più legato al denaro. Scelta legittima, ma ovviamente ha delle conseguenze.