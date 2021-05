Convocati Italia a Euro 2020: fuori in tre, nessun milanista in lista

Mancini stila la nuova lista dei convocati in vista del raduno di Roma, entro la mezzanotte di martedì quella definitiva.

Euro 2020 è sempre più vicino e il tecnico Roberto Mancini ha sciolto ulteriori dubbi sull’elenco degli azzurri che prenderanno parte alla spedizione. Ecco la lista dei convocati dell’Italia per il raduno di Roma in vista dell’Europeo. L’elenco si accorcia e nella nuova lista non figurano tre elementi che erano stati chiamati in precedenza. Si tratta del portiere del Cagliari Alessio Cragno e dei giovani attaccanti Moise Kean e Giacomo Raspadori.

Non si tratta ancora della lista definitiva, che verrà invece diramata entro la mezzanotte di martedì 1 giugno. Ricordiamo che sarà proprio la nazionale azzurra che darà il via al torneo nella sfida dell’11 giugno contro la Turchia all’Olimpico di Roma. Venerdì 4 giugno è in programma l’ultima amichevole dell’Italia contro la Repubblica Ceca.

La lista dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Salvatore Sirigu

Difensori: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Rafael Toloi

Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Stefano Sensi, Marco Verratti

Attaccanti: Andrea Belotti, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Matteo Politano

Emerson Palmieri e Jorginho, reduci dal successo nella finale di Champions League, si aggregheranno al gruppo soltanto martedì. Un gruppo nel quale, non si può non sottolineare non figura nessun giocatore del Milan, se si esclude ovviamente Gigio Donnarumma, che rimane comunque un giocatore rossonero fino al 30 giugno.