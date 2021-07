Milan, la prima giornata in Serie A: match e risultati nel nuovo millennio

Mercoledì 14 luglio, il sorteggio del calendario di Serie A 2021-22. Attesa per la prima giornata e i big match. Di seguito, tutti i match affrontati dai rossoneri al debutto nei campionati del nuovo millennio

Il sorteggio del calendario di Serie A è uno dei momenti più attesi dell’estate calcistica, l’evento che segna, di fatto, l’inizio di una stagione. Il momento fatidico è ormai diventato una tradizione con il tasto premuto che dà il via alla composizione delle 38 giornate, delineate in base ai criteri che impongono, ad esempio, l’alternanza casa/trasferta alla prima giornata rispetto al campionato precedente alla prima giornata tra squadre che condividono lo stesso stadio oppure l’assenza di big match al debutto o nei turni infrasettimanali.

Dalla sorteggio del calendario alla prima giornata trascorrono altre settimane di attesa con un’attenzione particolare sul mercato. Già perché, come spesso accade, l’esordio in campionato rappresenta la prima occasione per vedere in azione gli acquisti estivi con la nuova maglia. Specie se il mercato si rivela particolarmente interessante, parte un vero e proprio countdown con i giorni che mancano alla seconda metà di agosto. Countdown che, in alcune estati, i tifosi del Milan hanno fatto eccome tanta era la voglia di ammirare i fuoriclasse acquistati da Galliani e Braida.

Milan, la prima giornata di campionato nel nuovo millennio

Quanti debutti eccellenti nella prima giornata di campionato per il Milan. Nell’agosto ’99, nel nubifragio di Lecce l’esordio con gol di Shevchenko. Due anni dopo Inzaghi e Rui Costa alla prima in rossonera a Brescia con il portoghese che si rompe il polso in un contrasto di gioco. Nel 2002, nell’estate post Mondiale arrivano al Milan Nesta e Rivaldo. L’esordio a Modena è uno spettacolo con lo 0-3 e il gol di tacco annullato al brasiliano, in seguito, lontanissimo dal rendimento degli anni al Barcellona

Fine agosto 2003, vittoria della Supercoppa Europea con il Porto e tre giorni dopo, di lunedì, l’esordio ad Ancona dove Kakà fa risplendere per la prima volta tutto il suo talento. Agosto 2009, che festa a San Siro per l’esordio di Ronaldinho, rovinato dalla vittoria del Bologna con gol decisivo di Valiani. L’anno seguente a Siena, con Leonardo in panchina, l’esordio di Thiago Silva. Hanno debuttato, invece, alla seconda giornata Ibrahimovic e Robinho nella sconfitta per 2-0 di Cesena del settembre 2010.

Nelle stagioni recenti, grande entusiasmo nell‘agosto 2017 quando il Milan di Montella rinforzato in estate dagli arrivi, formalizzati da Fassone e Mirabelli, di Bonucci, Calhanoglu, André Silva, Biglia, Kessie debutta con un convincente 0-3 a Crotone, uno dei pochi momenti da ricordare in una stagione deludente e avara di soddisfazioni.

Di seguito, tutti i match con i risultati delle prime giornate del Milan nei campionati del nuovo millennio

Serie A 1999/2000: Lecce-Milan 2-2

Serie A 2000/2001: Milan-Vicenza 2-0

Serie A 2001/2002: Brescia-Milan 2-2

Serie A 2002/2003: Modena-Milan 0-3

Serie A 2003/2004: Ancona-Milan 0-2

Serie A 2004/2005: Milan-Livorno 2-2

Serie A 2005/2006: Ascoli-Milan 1-1

Serie A 2006/2007: Milan-Lazio 2-1

Serie A 2007/2008: Genoa-Milan 0-3

Serie A 2008/2009: Milan-Bologna 1-2

Serie A 2009/2010: Siena-Milan 1-2

Serie A 2010/2011: Milan-Lecce 4-0

Serie A 2011/2012: Cagliari-Milan 0-3 (giocata a dicembre, per sciopero alla prima giornata)

Serie A 2012/2013: Milan-Sampdoria 0-1

Serie A 2013/2014: Verona-Milan 2-1

Serie A 2014/2015: Milan-Lazio 3-1

Serie A 2015/2016: Fiorentina-Milan 2-0

Serie A 2016-2017: Milan-Torino 3-2

Serie A 2017-2018: Crotone-Milan 0-3

Serie A 2018-2019: Milan-Genoa 2-1 (giocata a ottobre, rinvio per il crollo del Ponte Morandi)

Serie A 2019-2020: Udinese-Milan 1-0

Serie A 2020-2021: Milan-Bologna 2-0