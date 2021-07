Milan, la prima amichevole estiva: i risultati nell’ultima decade

C’è sempre grande attesa per la prima amichevole che apre, di fatto, la nuova stagione. Negli ultimi dieci anni, il Milan ha in gran parte preferito un inizio soft anche se non sono mancati match con club esteri

Sarà la Pro Sesto a inaugurare ufficialmente la nuova stagione del Milan con il match amichevole che si disputerà, a porte chiuse, a Milanello sabato 17 luglio nel tardo pomeriggio. Un’amichevole che i rossoneri affronteranno con importanti defezioni (Kjaer e Kessié su tutte) e senza l’apporto dei nuovi acquisti Maignan, Giroud e Brahim Diaz che devono ancora aggregarsi alla squadra. Tra i “nuovi” ci saranno ovviamente Tomori e Tonali, riscattati dal Milan e ora rossoneri a tutti gli effetti.

Come spesso è capitato nell’ultimo decennio, il Milan ha scelto un avversario di categoria inferiore per la prima partita del nuovo anno. La Pro Sesto, infatti, milita nel girone A di Serie C e ha concluso lo scorso campionato in sedicesima posizione senza disputare i playout grazie agli oltre otto punti di vantaggio su Pistoiese e Lucchese retrocesse insieme al Livorno.

Un avversario, comunque, inedito per il Milan che nelle ultime tre annate aveva sempre esordito con il Novara, In precedenza i rossoneri si erano anche concessi qualche trasferta all’estero prima di partire per le consuete tournée in Asia o negli Usa ora non più praticabili a causa della pandemia

Milan, la prima amichevole stagionale nell’ultima decade

Nelle prime amichevoli stagionali degli ultimi dieci anni, il Milan ha un bilancio ampiamente positivo con una sola sconfitta, nel 2010, contro il Varese all’esordio di Allegri. Un Milan, quello sconfitto all’Ossola, ancora molto incompleto e che sarebbe stato rinforzato a fine agosto dagli arrivi di Robinho e Ibrahimovic, quest’ultimo autore di una tripletta l’anno seguente contro la Solbiatese al debutto dei rossoneri campioni d’Italia.

Tre le amichevoli giocati all’estero in apertura di stagione con Schalke (0-1), Bordeaux (1-2) e Lugano (0-4), tutte precedute dalla tradizionale sgambata in famiglia. Come già anticipato, negli ultimi tre anni, il Milan ha debuttato sempre con il Novara con due vittorie e un pareggio (1-1) con Giampaolo in panchina. In quest’ultimo match, il primo gol milanista di Theo Hernandez.

Di seguito, gli avversari affrontati dal Milan nella prima amichevole stagionale dal 2010

2010 | Varese-Milan: 2-0

2011 | Solbiatese-Milan: 0-12

2012 | Schalke 04 – Milan: 0-1

2013 | Milan-Pergolettese: 5-1

2014 | Milan-Renate: 2-0

2015 | Alcione-Milan: 1-5

2016 | Bordeaux-Milan: 1-2

2017 | Lugano-Milan: 0-4

2018 | Milan-Novara: 2-0

2019 | Novara-Milan: 1-1

2020 | Milan-Novara: 4-2