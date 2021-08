Sportmediaset – Milan, offerta al Porto per Corona: i dettagli

Il Milan ha presentato la prima offerta al Porto per il fantasista Jesus Corona. Tutti i dettagli da Sportmediaset

La finestra del mercato estivo sta per concludersi e il Milan sta facendo una corsa contro il tempo per regalare a Stefano Pioli il nuovo trequartista. Serve un profilo assolutamente funzionale al gioco del tecnico parmense, che sappia gestire con qualità il raccordo tra centrocampo e attacco. È necessaria visione di gioco, esplosività e una duttilità sviluppata. Il Milan punta ad un profilo capace di giocare sia da trequartista centrale che da esterno destro d’attacco.

I nomi che sono saliti ai primi posti della lista di Maldini e Massara sono quelli di Jesus Corona e Junior Messias. Se sul brasiliano in forza al Crotone aleggiano diversi dubbi rispetto ad esperienza ed età, sul messicano del Porto pare ci siano un gran volontà di puntarci. 28 anni e una buona esperienza in campionato e Coppe, Corona potrebbe essere il rinforzo perfetto per questo Milan. Il messicano sa agire sia dietro la punta che ai lati dell’attacco.

Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e non si trova più al centro del progetto tecnico del Porto. Il Milan ha presentato la sua prima offerta.

Leggi anche:

Milan, pronti 10 milioni più bonus per Corona

Nell’edizione odierna di Sportmediaset, su Italia 1, Claudio Raimondi ha fatto il punto sul mercato del Milan. Il giornalista ha raccontato di un interesse vivo di Maldini e Massara per Jesus Corona. La trattativa con il Porto è in corso con il Milan che ha già presentato la sua prima offerta.

10 milioni di euro più 2 di bonus sarebbe la prima proposta del Milan ai portoghesi secondo Raimondi. Una cifra niente male un giocatore di 28 anni e ad un anno dalla scadenza del contratto. Il Porto, però, attualmente sembra voler tirare il più possibile la corda. Sono 20 i milioni richiesti per la cessione del Tecatito (soprannome di Corona). Una cifra che il Milan non è sicuramente disposto a concedere.

In questa ultima settimana di mercato avrà luogo un gran braccio di ferro tra le due società. Se l’affare non dovesse andare in porto, i rossoneri punteranno probabilmente su Junior Messias dal Crotone.