“Facciamo il cu*o al Milan?”: Bastoni provoca i rossoneri

Bastoni non ha dimenticato Spezia-Milan 2-0 dello scorso campionato, con i gol suoi e di Maggiore, e ha pubblicato una storia provocatoria su Instagram.

Il Milan sabato torna sul campo dello Spezia, dove nella scorsa stagione venne sconfitto a sorpresa per 2-0. Protagonisti di quel clamoroso successo ligure furono Giulio Maggiore e Simone Bastoni, autori dei due gol decisivi.

La squadra ora allenata da Thiago Motta spera di fare un altro sgambetto a quella di Stefano Pioli. Proprio Maggiore e Bastoni tramite i social network hanno provocato i rossoneri. Su una storia Instagram pubblicata e poi cancellata proprio da Bastoni si vede lui chiedere al compagno “Ma ci facciamo il culo al Milan?” e Maggiore replica “Sì, un gol lo faccio io e un gol lo fai te“.

Anche se la story è stata eliminata, è rimasta online quanto bastava affinché venisse salvata e scatenasse la reazione dei tifosi rossoneri. Ovviamente questo episodio motiverà ancora di più Pioli e i suoi ragazzi a vincere in Liguria. Non che servisse questo per avere i giusti stimoli a fare i 3 punti all’Alberto Picco, però è un dettaglio in più che può spingere verso la vittoria.