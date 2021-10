LIVE | Porto-Milan, alle 14 la conferenza di Pioli e Leao

Tra pochissimo parleranno l’allenatore del Milan e l’attaccante Rafael Leao, in vista della fondamentale sfida di domani sera

Poco più di ventiquattro ore a Porto-Milan, terza gara del girone di UEFA Champions League. Una partita importantissima e probabilmente decisiva per la squadra di Pioli.

Capiremo gli umori in casa Milan, la situazione infortunati e gli ultimi dubbi di formazione. Porto-Milan può decidere le sorti europee dei rossoneri, dopo che nelle prime due giornate sono arrivate altrettante sconfitte contro Liverpool e Atletico Madrid.

Porto-Milan, le parole di Pioli

Ecco le parole nel pre-gara di mister Stefano Pioli: “Domani sarà una partita fisica e tecnica. Affrontiamo un grande avversario con un allenatore preparato. Sarà una vera e propria partita di Champions”.

Sulle assenze e la formazione: “Ogni singola partita ha una preparazione diversa, abbiamo approfittato della sosta per studiare il Porto, sperando che la nostra strategia porti i suoi frutti. Ibrahimovic? Sta meglio, ma ha giocato solo un quarto d’ora sabato. Non partirà titolare”.

Le condizioni di Bennacer: “Ismael sta bene, è tornato in buone condizioni dagli impegni in Nazionale ed è pronto per domani. I confronti col Porto saranno decisivi per il prosieguo in Europa”.