Dalla Francia – Proposta di rinnovo per il centrocampista, Milan alla finestra

Il giocatore va in scadenza nel prossimo giugno, il suo club le prova tutte per farlo rinnovare: una situazione simile a quella di Kessie

Un calciatore che interessa al Milan ha da poco ricevuto una proposta di rinnovo del contratto da parte del suo attuale club. La notizia giunge direttamente dalla stampa francese.

L’Olympique Marsiglia non vuole assolutamente privarsi del suo gioiellino e le prova tutte per provare a non farlo scappare. Il contratto del centrocampista è in scadenza e presto potrebbe liberarsi a parametro zero. Su di lui c’è un interessamento del Milan ma non solo. La società rossonera è comunque vigile e segue da vicino tutti gli avvicendamenti.

Presidente dell’OM disperato: rinnovo di 5 anni!

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese le10sport.com, il numero uno della società dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, avrebbe proposto un rinnovo di contratto di ben cinque anni a Boubacar Kamara. Il centrocampista sta disputando un’ottima stagione e per questo il suo attuale club sta facendo di tutto pur di farlo rimanere.

Ma Kamara sembra avere tutt’altra ambizione, infatti ha già dato risposta negativa in vari frangenti al Marsiglia. Il suo obiettivo è quello di fare un salto di categoria importante, dunque il Milan sarebbe una ottima opzione per il suo futuro. Si attende adesso solo la risposta definitiva di Kamara in merito a questa ultima offerta, dopodiché il club sarà costretto a rassegnarsi e veder partire a costo zero il suo giocatore.