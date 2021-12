Milan Femminile, colpo in attacco: che rinforzo per Ganz!

La squadra femminile del Milan ha rinforzato la propria squadra con un innesto nel reparto offensivo, una giocatrice di qualità.

Non solo il Milan dei maschi è attivo sul mercato di riparazione. Anche la squadra femminile rossonera sta cominciando a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

Questa mattina è stato ufficializzato il primo colpo in entrata del mercato di riparazione. Mister Maurizio Ganz avrà a breve a disposizione un’altra attaccante di spessore.

Il Milan ha annunciato l’ingaggio della giovane Martina Piemonte. Centravanti romagnola, classe ’98, ma già una vera e propria giramondo del calcio femminile.

La Piemonte è una centravanti di tecnica e forza fisica. In carriera ha già indossato le maglie di club importanti, come Roma, Siviglia, Betis e Fiorentina. Proprio dalla formazione viola l’ha acquistata il Milan, con tanto di presentazione sui profili social. Inoltre è stata punto fermo della Nazionale italiana U-17, arrivata terza al Mondiale in Costa Rica.

Un rinforzo di livello dunque per le rossonere, che arricchiscono il reparto d’attacco in vista del girone di ritorno. La Piemonte affiancherà due bomber importanti come Valentina Giacinti e Lindsay Thomas, sperando di garantire gol e talento alla squadra di Ganz.