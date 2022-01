Coppa Italia, Milan: il possibile avversario ai quarti di finale di febbraio

Coppa Italia, il Milan debutta contro il Genoa agli ottavi di finale con l’obiettivo di proseguire la striscia vincente all’esordio e raggiungere i quarti

A poco più di un mese di distanza dal confronto di campionato vinto dal Milan a Marassi (0-3), i rossoneri ritrovano il Genoa nel match di esordio in Coppa Italia valevole per gli ottavi di finale.

Quello odierno è il sesto confronto tra le due squadre nella storia della competizione. L’ultimo risale addirittura al 21 agosto 1985. In quella partita terminata 2-2, un giovanissimo Paolo Maldini fece il suo esordio in Coppa Italia. Ora, 37 anni dopo, toccherà al figlio Daniel che Pioli dovrebbe schierare titolare al posto di Diaz in una formazione iniziale nella quale tornano dal 1′ Tomori guarito dal Covid e Giroud al posto di Ibrahimovic, quest’ultimo ancora squalificato dopo l’espulsione rimediata nel Derby dello scorso anno con l’Inter ai quarti .

Si gioca in gara secca. In caso di parità al 90′, supplementari ed eventuali calci di rigore, stesso format dei quarti finale, traguardo al quale il Milan è arrivato nelle ultime dodici edizioni della Coppa Italia. I rossoneri sono stati eliminati per l’ultima volta agli ottavi nell’edizione 2008/09 (ko con la Lazio, 2-1 ai supplementari).

Chi passa tra Milan e Genoa affronterà ai quarti di finale di Coppa Italia, la vincitrice del confronto tra Lazio e Udinese in programma mercoledì 18 gennaio alle ore 17.30 all’Olimpico. I quarti di finale si disputeranno tra il 9 e il 10 febbraio con calendario ancora da definire.

Il Milan è nella parte bassa del tabellone di Coppa Italia. Nella potenziale semifinale che si disputerà con andata e ritorno, potrebbe esserci il derby con l’Inter. I nerazzurri debutteranno contro l’Empoli e, in caso di passaggio del turno, avranno la vincente di Lecce-Roma. I salentini sono l’unica formazione di Serie B ancora impegnata nella competizione.