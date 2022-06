Milan, sorteggio calendario e prima giornata: tutti gli avversari nel nuovo millennio

Milan, venerdì 24 giugno il sorteggio del calendario di Serie A 2022-23. Un momento molto atteso dai tifosi per quello che, di fatto, è l’inizio ufficiale della nuova stagione

E’ il momento più atteso dell’estate calcistica, l’evento che dà il via alla nuova annata. Il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2022-23 si terrà venerdì 24 giugno alle 12, decisamente in anticipo rispetto alle scorse stagioni quando avveniva, di solito, a metà luglio.

Un anticipo reso necessario dalla programmazione anomala della prossima stagione che avrà un mese e mezzo di sospensione tra novembre e gennaio per il Mondiale in Qatar. Per questo motivo, il campionato comincerà già il 13 agosto con altri tre turni a seguire. Un vero e proprio tour de force che a inizio novembre porterà alla disputa di 14 giornate di Serie A e dell’intera fase a gironi di Champions League.

Se i criteri del sorteggio dovessero essere confermati, il Milan campione d’Italia comincerà la Serie A 2022-23 con un impegno casalingo nell’alternanza con l’Inter che ha cominciato a San Siro lo scorso campionato. Sarà riproposto, inoltre, il calendario asimmetrico con la mancata corrispondenza dei turni tra il girone di andata e quello di ritorno.

Infine, nella prima giornata, non ci saranno Derby o match clou tra le squadre classificate nelle prime posizioni della classifica del campionato passato.

Milan, la prima giornata nel nuovo millennio: tutti i match

Proprio la mancanza di potenziali scontri diretti o di match di cartello è stata la costante per il Milan in quello che è considerato il momento clou del sorteggio del Calendario ovvero la definizione della prima giornata. Di seguito vi riproponiamo tutti i primi avversari affrontati dal Milan nei campionati del nuovo millennio.

2000-2001: Milan-Vicenza 2-0

2001-2002: Brescia-Milan 2-2

2002-2003: Modena-Milan 0-3 (prima giornata Milan-Udinese rinviata)

2003-2004: Ancona-Milan 0-2

2004-2005: Milan-Livorno 2-2

2005-2006: Ascoli-Milan 1-1

2006-2007: Milan-Lazio 2-0

2007-2008: Genoa-Milan 0-3

2008-2009: Milan-Bologna 1-2

2009-2010: Siena-Milan 1-2

2010-2011: Milan-Lecce 4-0

2011-2012: Milan-Lazio 2-2 (prima giornata Cagliari-Milan rinviata per sciopero)

2012-2013: Milan-Sampdoria 0-1

2013-2014: Verona-Milan 2-1

2014-2015: Milan-Lazio 3-1

2015-2016: Fiorentina-Milan 2-0

2016-2017: Milan-Torino 3-2

2017-2018: Crotone-Milan 0-3

2018-2019: Napoli-Milan 3-2 (prima giornata con il Genoa rinviata dopo crollo Ponte Morandi)

2019-2020: Udinese-Milan 1-0

2020-2021: Milan-Bologna 2-0

2021-2022: Sampdoria-Milan 0-1

Tra i match da ricordare quelli che hanno segnato l’esordio dei grandi top player acquistati dal Milan. Illuminante il debutto di Kakà nello 0-2 ad Ancona. Travolgente quello di Nesta, Seedorf, Tomasson (e Rivaldo) nello 0-3 di Modena che ha aperto la stagione culminata con la vittoria della Champions con la Juve a Manchester. Sfortunati quelli di Rui Costa, infortunato al polso nel 2-2 con il Brescia dell’agosto 2001 e di Ronaldinho, debuttante con sconfitta contro il Bologna nell’agosto del 2008 a San Siro.

Esordio promettente quello dei nuovi acquisti della proprietà cinese (Bonucci, Kessie, Calhanoglu, André Silva) nello 0-3 di Crotone dell’estate 2017, un risultato episodico considerato poi l’epilogo della stagione con Montella esonerato e sostituito da Gattuso. Nella stagione del penultimo scudetto vinto dal Milan con Allegri nel 2010-11, i due grandi acquisti Ibrahimovic e Robinho esordirono alla seconda giornata nel 2-0 di Cesena. Un ko deludente nel quale Ibra ha sbagliato anche un rigore per accorciare il risultato. Nel suo secondo esordio in rossonero a inizio campionato, nel settembre 2021, Zlatan ha segnato una doppietta al Bologna.