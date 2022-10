Milan-Juventus, Highlights Serie A: la sintesi del match – Video

Milan-Juventus, big match della 9.a giornata di Serie A. La cronaca con gli highlights della partita in programma a San Siro sabato 8 ottobre

Ci sarà il tutto esaurito (e non potrebbe essere altrimenti) a San Siro per Milan-Juventus, match clou della 9.a giornata di Serie A.

Punti importanti in palio a San Siro. I rossoneri, reduci dal 3-0 con il Chelsea in Champions League, puntano quantomeno a mantenersi in scia con il Napoli impegnato domani a Cremona. La Juve, dopo il ko a Monza pre pausa, ha reagito battendo Bologna e Maccabi. Con un altro risultato positivo, i bianconeri si porterebbero a -1 dal Milan, accorciando ulteriormente le distanze dalle prime posizioni.

Milan-Juventus, le probabili formazioni

Pioli deve fronteggiare ancora una cospicua emergenza. Al recupero di Hernandez, si affiancano le assenze di Maignan, Kjaer, Calabria, Saelemaekers, Messias e Florenzi. A destra, con Dest davvero poco convincente, potrebbe scalare Kalulu con Gabbia centrale insieme a Tomori. Ballottaggio De Ketelaere-Diaz per il ruolo di trequartista con Krunic ancora adattato a esterno d’attacco.

Allegri, con Di Maria ancora squalificato, avanza Cuadrado nel ruolo di esterno d’attacco a destra con Kostic dalla parte opposta. Confermato il duo d’attacco Vlahovic-Milik. In mediana l’ex Milik affianca Rabiot, quest’ultimo reduce dalla doppietta con il Maccabi.

Torna il grande pubblico a San Siro

Ci sarà il tutto esaurito a San Siro, una quasi novità per Milan-Juventus. Gli ultimi tre precedenti disputati in casa rossonera si sono infatti disputati senza pubblico, compreso quello dello scorso gennaio quando, un’impennata dei contagi Covid in inverno, ha portato a una nuova restrizione degli accessi agli stadi di Serie A.

L’ultimo Milan-Juve con il pubblico a San Siro è stata la semifinale di andata di Coppa Italia del febbraio 2020 terminata 1-1 con il gol di Rebic e un contestato rigore segnato da Cristiano Ronaldo nel finale.

Gli ultimi precedenti a San Siro

Bilancio in perfetta parità negli ultimi precedenti a San Siro con una vittoria per parte e un pareggio nelle tre sfide di Serie a disputate prima di quella odierna.

A luglio 2020, con la ripresa post lockdown, la clamorosa rimonta del Milan da 0-2 a 4-2 contro i bianconeri di Sarri futuri campioni d’Italia. Gennaio 2021, all’Epifania, uno scatenato Chiesa trascina la Juventus alla vittoria 1-3. Lo scorso gennaio, infine, scialbo 0-0 con poche emozioni.