Verona-Milan, Highlights Serie A: le immagini salienti – Video

Verona, una trasferta sempre molto significativa per il Milan tra sconfitte dolorosissime e vittorie altrettanto significative nella storia del club.

Al Bentegodi, il Milan ha perso, di fatto, due campionati, facendo nascere la leggenda della Fatal Verona. Sempre al cospetto degli scaligeri, però, i rossoneri hanno ottenuto risultati importanti che hanno poi contribuito a traguardi importanti.

Qui il Milan di Sacchi, con il tecnico già messo in discussione dopo poche partite, ha vinto una partita decisiva, con gol di Virdis, all’inizio del campionato 87-88 che ha sbloccato definitivamente una squadra poi vincitrice di tutto quello che c’era da vincere. Nel 2002, alla penultima giornata, un gol di Pirlo in extremis ha regalato al Milan la qualificazione alla Champions League vinta poi l’anno seguente con la Juve in finale. Lo scorso maggio, infine, l’1-3 siglato dalla doppietta di Tonali e dal gol di Florenzi ha lanciato il Milan verso la conquista dello Scudetto.

Quella odierna non sarà una sfida decisiva ma lo stesso importantissima per le due squadre che si trovano nei due poli opposti della classifica con il Milan a ridosso della vetta e il Verona in zona retrocessione.

Verona-Milan, le probabili formazioni

Ci sarà un ex rossonero sulla panchina del Verona. Salvatore Bocchetti, difensore del Milan per metà stagione nell’annata con Inzaghi allenatore, è subentrato in settimana all’esonerato Chioffi. Assenza importanti tra gli scaligeri privi di Lazovic, Ilic, Lasagna e dello squalificato Ceccherini. Torna Faraoni. In attacco Verdi a supporto di Henry.

Pioli dovrebbe affidarsi allo stesso undici iniziale schierato contro il Chelsea in Champions League con Tatarusanu in porta, difesa con Kalulu e Hernandez sulla fasce e Tomori-Gabbia al centro. A centrocampo Bennacer e Tonali. In avanti, Diaz ancora sulla destra in attacco con Krunic e Leao a supporto di Giroud.

Ancora assenti Saelemaekers, Calabria, Florenzi, Maignan, Kjaer e De Ketelaere. Quest’ultimi tre dovrebbe rientrare sabato prossimo con il Monza. Pioli non dovrebbe fare turnover con Origi e Rebic potenziali candidati a sostituire Giroud. Vedremo se saranno concessi minuti a Thiaw, Vranckx e Adli, invocati dai tifosi sui social.