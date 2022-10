Classifica Serie A 2022/2023 aggiornata in tempo reale. La Lazio di Sarri vince uno scontro diretto essenziale. 0-2 all’Atalanta e aggancio in classifica. Podio caldissimo in attesa di Roma-Napoli!

La Serie A 2022-23 apre i battenti con tante pretendenti a provare a strappare il titolo al Milan, vincitore nella passata stagione. I rossoneri proveranno a confermarsi ma le altre si sono rinforzate ancora.

A dare la caccia al Diavolo saranno come al solito i rivali dell’Inter, che hanno migliorato ancora la loro rosa. La Juventus ha fatto la voce grossa sul mercato con gli arrivi di Di Maria, Pogba e Bremer e si candida anche lei al vertice. Occhio poi anche alla Roma con il suo condottiero José Mourinho e al solito Napoli. Senza scordare Lazio e Atalanta, meno attrezzate ma comunque avversarie sempre ostiche.

Classifica Serie A aggiornata in tempo reale