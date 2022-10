Classifica Serie A 2022/2023 aggiornata in tempo reale. L’Atalanta non sbaglia ad Empoli, mentre la Lazio cade in casa contro la Salernitana! Si smuovono gli equilibri in questa dodicesima giornata di campionato

La Serie A 2022-23 apre i battenti con tante pretendenti a provare a strappare il titolo al Milan, vincitore nella passata stagione. I rossoneri proveranno a confermarsi ma le altre si sono rinforzate ancora.

A dare la caccia al Diavolo saranno come al solito i rivali dell’Inter, che hanno migliorato ancora la loro rosa. La Juventus ha fatto la voce grossa sul mercato con gli arrivi di Di Maria, Pogba e Bremer e si candida anche lei al vertice. Occhio poi anche alla Roma con il suo condottiero José Mourinho e al solito Napoli. Senza scordare Lazio e Atalanta, meno attrezzate ma comunque avversarie sempre ostiche.

Classifica Serie A aggiornata in tempo reale