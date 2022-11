Infortunio Tonali in Albania-Italia: cosa è successo, come sta

Infortunio Tonali durante l’amichevole Albania-Italia: cosa è successo e cosa si è fatto. Bruttissima caduta del centrocampista

Una pessima notizia per il Milan e i suoi tifosi: nel corso del primo tempo di Albania-Italia, Sandro Tonali ha subito un grave infortunio.

Il centrocampista rossonero è caduto malissimo dopo un tentativo di colpo di testa. Stando a quanto riportato dalla RAI, sembra che l’infortunio sia alla spalla e non alla testa. In ogni caso in questi minuti sta facendo degli accertamenti.

Tonali è rimasto a terra immobile per qualche minuto lasciando tutti con il fiato sospeso.

Roberto Mancini ha parlato delle condizioni di Tonali al termine del match ai microfoni della RAI: “Era cosciente, ha preso un gran colpo. Sta facendo degli esami, spero stia bene“.