Calciomercato Milan, mossa inaspettata: sorpasso della rivale, addio all’obiettivo

Il Milan rischia di perdere un obiettivo concreto degli ultimi tempi. Una delle rivali in campionato è pronta a mettere la freccia e sbaragliare la concorrenza.

Il calciomercato di gennaio, come spesso accade, entrerà nel vivo negli ultimi giorni della sessione. Mosse a sorpresa, affari last-minute e tante idee low-cost che possono diventare concrete entro fine mese.

Il Milan per il momento in questa sessione si è limitato ad osservare ed attendere. Paolo Maldini ha fatto sapere qualche giorno fa che il mercato rossonero è chiuso per il momento, soprattutto se non avverranno cessioni importanti o uscite di esuberi dalla rosa.

Ma la squadra campione d’Italia in carica rischia di assistere ad un sorpasso clamoroso ed inatteso riguardo ad un proprio pupillo. Un calciatore che il Milan segue da mesi (se non da anni) che sembra finito prepotentemente in orbita della rivale di Serie A.

Ziyech può sbarcare subito in Italia, ma non nel Milan

La notizia è davvero clamorosa, lanciata questa mattina dall’edizione di Tuttosport. Il Milan rischia di perdere definitivamente la corsa a Hakim Ziyech, il fantasista marocchino del Chelsea che spesso e volentieri è stato accostato ai rossoneri.

Colui che era stato indicato da molti come il rinforzo ideale per l’attacco rossonero può ora sbarcare in Italia. Ma non per giocare con la maglia del Milan. L’ultimissima novità parla di un inserimento concreto della Roma.

La squadra di José Mourinho avrebbe accelerato nelle scorse ore per Ziyech, trovando anche un’intesa di massima con l’entourage familiare del calciatore classe ’93. Pare proprio che il marocchino possa essere il sostituto ideale ed automatico di Nicolò Zaniolo, ormai pronto a fare le valigie.

La strategia della Roma, che così befferebbe il Milan, è chiara: via Zaniolo subito a titolo definitivo, dopo la rottura conclamata con l’ambiente romanista. E dentro immediatamente Ziyech, che ieri ha giocato titolare in Liverpool-Chelsea ma è ormai destinato a partire. I giallorossi sono pronti ad acquistarlo a tutti gli effetti, così da sfruttare gli sgravi fiscali del Decreto Crescita.

Roma, un’ex stella rossonera se non arriva Ziyech

Ziyech dunque potrebbe andare a giocare in una delle rivali in zona Champions League del Milan. Una piccola delusione per Maldini e compagni, che già la scorsa estate hanno provato a sondare il terreno per il marocchino, ma senza fortuna.

La Roma è fiduciosa della maxi-operazione, ma non è una situazione semplice. Ecco perché, se non dovesse andare in porto l’affare con il Chelsea, il gm Tiago Pinto avrebbe già trovato una buona alternativa in attacco per il dopo-Zaniolo.

Anche in questo caso si tratterebbe di una vecchia conoscenza milanista: Gerard Deulofeu, fantasista spagnolo dell’Udinese che ha giocato nel Milan durante la stagione 2016-2017. Spesso accostato ad un ritorno in rossonero, l’ex Barça potrebbe vestirsi di giallorosso.