Nuovo dirigente per il Milan: può arrivare dalla Francia

Il club rossonero potrebbe accogliere un nuovo manager, targato RedBird, per dare un nuovo input al progetto di Gerry Cardinale

E’ un momento complicato per il Milan. La squadra di Stefano Pioli è in crisi nera e anche ieri è andata ko. Una nuova sconfitta, contro l‘Inter, dopo le umiliazioni contro Lazio e Sassuolo.

Il Milan non è riuscito a rialzare la testa e dovrà farlo in fretta perché la classifica inizia a farsi complicata. La Champions League è vitale per continuare a crescere e per tornare a guardare al futuro con ottimismo.

Il progetto Red Bird dovrà comunque andare avanti. Da quando si è insediato, sono state poche le mosse significative introdotte da Gerry Cardinale, che ha deciso di dare continuità al progetto di Elliott. Nessun investimento folle e gestione che guarda ancora alla sostenibilità.

Nuovi innesti

Fino a questo momento va segnalato il cambio di Amministratore Delegato, da Ivan Gazidis a Giorgio Furlani, già membro del Cda rossonero dal 2018, e l’inserimento nel Consiglio di Amministrazione, di Randy Lewis Levine, attuale presidente dei New York Yankees.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, al Milan potrebbe esserci presto l’arrivo di Damien Comolli, una figura crossover con l’universo Red Bird. Comolli è attualmente il presidente del Tolosa, squadra di proprietà del fondo americano. Comolli potrebbe dunque rappresentare quel trait d’union per far sentire la proprietà di Gerry Cardinale più vicina.

Qualche mese fa Comolli, prima del Closing, parlava così del Milan: “Avremo una visione migliore di ciò che accadrà dopo quella data. I due club saranno indipendenti. Una collaborazione? Non ne abbiamo parlato. Ma tutto è possibile. Tutto ciò che può aiutarci a progredire sarà positivo. Ma devo ammettere che questo non è un argomento che abbiamo discusso al momento”.

Parlando del Tolosa aggiungeva, poi: “Non siamo qui per vendere giocatori, siamo qui per investire nel club, per farlo crescere e arrivare il più in alto possibile. L’obiettivo non è fare soldi a breve termine. Questa non è affatto la filosofia di RedBird. Il periodo medio di controllo di una società da parte di questo fondo d’investimento è di 12 anni. Al momento pensiamo a quello che faremo tra 10 o 15 anni“.