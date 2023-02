Calciomercato Milan, pronti 100 milioni: super offerta dalla Premier

Dalla Spagna rilanciano la possibilità che arrivi una super offerta per Leao nella prossima finestra estiva del calciomercato.

Non ci sono incontri in programma a breve, però vanno avanti i contatti per il rinnovo di Rafael Leao. Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a dialogare con l’avvocato Ted Dimvula per trovare un accordo.

La dirigenza rossonera spera di arrivare alle firme prima della fine della stagione, altrimenti la cessione sarà inevitabile. Il portoghese ha un contratto che scade a giugno 2024, pertanto senza prolungamento diventerà obbligatorio venderlo. Non ci si può permettere di perdere a parametro zero tra un anno un giocatore di così alto valore.

Rafa ha già fatto sapere di essere assolutamente aperto a siglare una nuova intesa con il Milan, però la fumata bianca tarda ad arrivare. La società si è spinta a offrire oltre 6 milioni di euro netti annui, un segnale chiaro della volontà di trattare il calciatore come un top player. Tuttavia, ciò non sta bastando.

Calciomercato Milan, maxi proposta per Leao dalla Premier?

Il Milan crede ancora di poter raggiungere un accordo con Dimvula, ma deve anche farsi trovare pronto nel casi in cui la trattativa saltasse. A quel punto, cercherà di guadagnare il più possibile dalla cessione di Leao. Le squadre interessate a lui non mancano.

Stando a quanto riportato da Fichajes.net, il Chelsea sarebbe ancora interessato al portoghese e sarebbe pronto a offrire ben 100 milioni nel prossimo mercato estivo. Questa è la cifra che Maldini e Massara sperano di poter incassare dalla vendita del giocatore, che nell’attuale contratto ha una clausola di risoluzione da ben 150 milioni.

I Blues hanno già speso tanto in questi mesi e sembrerebbero già a posto nel ruolo di Rafa, però in Spagna ritengono che l’interesse nei suoi confronti non sia affatto svanito. Vedremo se nei prossimi mesi arriverà davvero una proposta economica importante.

Leao e il risarcimento allo Sporting: cosa è successo

A pesare sulla trattativa tra il Milan e Dimvula è anche il risarcimento che Leao deve corrispondere allo Sporting Lisbona. Com’è noto, il calciatore nel 2018 aveva risolto unilateralmente il contratto che lo legava al club e si è poi accasato a parametro zero in Francia al Lille.

Perché Rafa arrivò a tanto? Il 15 maggio 2018 un gruppo di tifosi, arrabbiati per i pessimi risultati, si recò presso il campo d’allenamento e aggredì la squadra. Il suo entourage di allora stabilì che c’era la condizione per risolvere il contratto e andarsene. Lo Sporting ha avviato una causa legale e l’ha vinta.

Leao è stato condannato a versare 16,5 milioni più interessi, per un totale di quasi 20 milioni. Nel febbraio 2022 il TAS di Losanna ha emesso una sentenza che condanna anche il Lille come responsabile in solido.