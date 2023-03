Frederic Massara incontra la Juve: “Il Milan non ha gradito”

Frederico Massara avrebbe incontrato la Juve, la reazione della società rossonera secondo Michele Criscitiello

Mancano ancora diversi mesi alla fine di una delle stagione calcistiche più anomale di sempre. Il 2022-2023 verrà ricordato per lo stop a metà stagione dovuto ai Mondiali in Qatar e per le date certamente insolite.

La Serie A italiana terminerà i primi di giugno. Ma i vari club, tra cui anche il Milan, devono cominciare già da ora a programmare il proprio futuro, come da prassi in questo ambito.

Non si parla soltanto di calciomercato, di giocatori da acquistare e da cedere. Bensì anche di questioni relative alla società, all’organigramma interno ed alla composizione del management. Scelte strutturali che cambieranno di fatto la programmazione futura del Milan e non soltanto.

La Juventus tenta Massara: il Milan non ci sta

Non è la prima volta che se ne parla, ma iniziano a giungere conferme proprio riguardo un possibile cambiamento all’interno della dirigenza del Milan. La Juventus starebbe facendo sul serio sul fronte Frederic Massara, il direttore sportivo del Milan che, ormai da 4 anni, è punto fermo dell’area tecnica. Una vera e propria spalla con Paolo Maldini, sia in ambito lavorativo che nella vita di tutti i giorni.

Massara, che in estate ha rinnovato il contratto con il Milan proprio insieme a Maldini, è tentato dalla Juve. Secondo Sportitalia sarebbe avvenuto anche un incontro top secret a Torino tra il club bianconero e il dirigente milanista, individuato dal nuovo corso juventino come uomo ideale per l’area mercato.

Un incontro che non avrebbe fatto molto piacere al Milan, come scrive Michele Criscitiello su Sportitalia.com.

“Il Milan, in piena Champions e in piena corsa quarto posto, non ha particolarmente gradito la notizia che vi abbiamo anticipato la scorsa settimana di un incontro tra Massara e la Juventus“, scrive il gironalista nel suo editoriale.

Il direttore sportivo rossonero non avrebbe ancora risposto per due motivi: perché il Milan è il Milan e per il suo forte rapporto con Maldini, con il quale condivide anche momenti importanti fuori dal campo e con le rispettive famiglie.

Il rapporto tra Massara ed Allegri

Come ammesso dunque dal direttore di Sportitalia, il primo estimatore di Massara in casa Juventus è il tecnico Massimiliano Allegri. I due infatti si conoscono e si apprezzano da molto tempo.

I due hanno condiviso un percorso da calciatori assieme, prima nel Pavia e poi nel Pescara, conquistando una storica promozione in A nel 1992. Ritrovandosi poi anche a fine carriera sempre a Pescara nel 1999-2000.

Massara e Allegri non hanno però mai collaborato dopo la fine della loro storia sul campo, visto che il primo ha seguito il mentore Walter Sabatini come dirigente e l’altro si è gettato sulla carriera da allenatore. Ma ora la Juventus potrebbe riunirli, con buona pace del Milan.