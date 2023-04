Corsa Champions: calendari di Milan, Inter, Lazio e Roma a confronto

La lotta per la qualificazione in Champions League caratterizzerà il finale di campionato con 6 squadre coinvolte per tre posti disponibili

Se la lotta Scudetto è stata ampiamente decisa da tempo con il Napoli dominatore incontrastato in vetta, quella per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League è apertissima con ben sei squadre in lotta per tre posti disponibili.

Per il verdetto finale sulle tre squadre che affiancheranno il Napoli nella Champions 2022-23, fondamentale sarà il calendario delle varie contendenti che prevede, quasi a rendere ancor più elettrizzante una lotta già molto incerta, una serie di scontri diretti i quali, considerate le ridotte distanze in graduatoria, potrebbero ulteriormente stravolgere la classifica.

Calendario e verdetti sul campo ai quali si affianca anche l’attesa per il nuovo giudizio che attende la Juventus sul caso plusvalenze. Dopo la restituzione dei 15 punti, infatti, i bianconeri potrebbero ricevere un’ulteriore penalizzazione che, seppur minore rispetto alla precedente, potrebbe condizionare e non poco il piazzamento dei bianconeri.

Attenzione, infine, alle Coppe Europee con ben cinque italiane in semifinale. Vincendo la Champions League, infatti, Milan o Inter avrebbero l’accesso diretto alla prossima edizione, alla stregua di Roma o Juventus, in caso giallorossi o bianconeri trionfassero in Europa League.

Champions League, il calendario incrociato delle sei contendenti

Quello che è certo è che si giocherà tutto in un mese dal turno infrasettimanale del 3-4 maggio alla giornata finale del campionato in programma il 4 giugno, quando calerà il sipario su una stagionale anomala condizionato anche dai due mesi di pausa in inverno per il Mondiale in Qatar.

Eccovi di seguito il calendario incrociato delle ultime 5 giornate del campionato di Serie A. Gli orari, con anticipi e posticipi degli ultimi turni sono ancora da decidere e potrebbe prevalere la possibile contemporaneità. Vedremo, intanto, ecco cosa attende Milan, Lazio, Juventus, Inter, Atalanta e Roma con una pazzesca 34.a giornata che spicca sulle altre insieme alla 37.a

33.a Giornata (3 maggio): Lazio-Sassuolo; Milan-Cremonese; Verona-Inter; Monza-Roma; Atalanta-Spezia

34.a Giornata (6-7 maggio): Milan-Lazio; Roma-Inter; Atalanta-Juventus

35.a Giornata (12-14 maggio): Spezia-Milan; Inter-Sassuolo; Lazio-Lecce; Juventus-Cremonese; Bologna-Roma; Salernitana-Atalanta

36.a Giornata (20-22 maggio): Udinese-Lazio; Empoli-Juventus; Milan-Sampdoria; Napoli-Inter; Atalanta-Verona; Roma-Salernitana

37.a Giornata (28 maggio): Juventus-Milan; Lazio-Cremonese; Inter-Atalanta; Fiorentina-Roma

38.a Giornata (4 giugno): Milan-Verona; Torino-Inter; Empoli-Lazio; Udinese-Juventus; Roma-Spezia; Atalanta-Monza

Tutto maledettamente intricato per il Milan e non solo. Basta un passo falso e ci si può ritrovare dal quarto al settimo posto. Un mese da brivido, pazzesco in cui si oscilla tra la possibilità di svoltare la stagione e renderla terribilmente deludente.