Salta l’accordo: niente firma, va al Milan

Nessun accordo tra il giocatore e il club italiano. L’indiscrezione è cruciale. Il Milan continua a spingere dietro le quinte

Non è ancora iniziato il mercato estivo, ma molti club si stanno muovendo in anticipo soprattutto per quanto riguarda i giocatori con contratto in scadenza giugno. Aggiudicarseli a parametro zero, strappando pre accordi anzitempo, è ormai diventata una consuetudine. Ad attirare grande attenzione in tal senso è il centrocampista del Lione che è ormai sicuro di cambiare casacca in estate.

Parliamo chiaramente di Houssem Aouar, un potenziale parametro zero di lusso. Si conoscono parecchio bene le qualità del calciatore franco-algerino, desideroso da tempo di fare il definitivo salto in una big europea. Tra qualche mese potrà finalmente realizzare il suo sogno, e rilanciarsi con ambizioni ben più grandi. Il Milan è stato uno dei club più interessati, quando soprattutto mesi fa si parlava di un pre accordo molto vicino.

Ma le cose si sono totalmente capovolte nelle ultime settimane, dato che si è diffusa la notizia di una Roma assolutamente in pole per Aouar. Si è addirittura affermato che il giocatore abbia già svolto le visite mediche a Trigoria nel giorno di Pasquetta. Oggi l’ennesima conferma. Da più fonti, tutte molto accreditate, è arrivata l’indiscrezione di un accordo praticamente completato, e che mancano soltanto le firme nel contratto. Ma dalla Francia è arrivata una grossa smentita. La notizia è cruciale.

Aouar, niente Roma: Maldini tenta l’assalto

Santi Aouna, giornalista di Foot Mercato, ha lanciato una grossa bomba. La fonte ha spiegato che non c’è alcun accordo tra Houssem Aouar e la Roma. Quanto si afferma in Italia, dunque, sarebbe non veritiero. Nello specifico Aouna chiarisce che la Roma è sì il club in vantaggio nella corsa al centrocampista, ma che lo stesso vuole aspettare la fine della stagione per scegliere il suo futuro. D’altronde, è risaputo, Aouar vorrebbe giocare la Champions League la prossima stagione, fatto di cui la Roma non è sicura al momento. Mancano quattro giornate alla fine del campionato di Serie A ma la lotta al quarto posto è ancora tutta aperta.

Probabilmente, il centrocampista vuole delle garanzie ambiziose in vista della prossima stagione. Ma l’indiscrezione fondamentale che riporta la medesima fonte fa capo al fatto che il Milan è ancora lì, a corteggiare silenziosamente Aouar. Non solo i rossoneri però. Santi Aouna parla di un Milan e un Napoli che stanno continuando a spingere per il franco algerino, ma dietro le quinte. I due club sono probabilmente pronti a giocare sul discorso Champions League, e a sfidare la Roma in questo senso.

Il Milan, lo sappiamo, avrebbe bisogno di un giocatore come Aouar per aumentare il tasso tecnico in zona centrocampo/trequarti. Da capire cosa sceglierà lui a fine stagione. Al momento, sembra un rebus il suo futuro!