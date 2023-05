Napoli-Inter, Gagliardini graziato da Marinelli: decisione incomprensibile (FOTO)

Dubbi, tanti dubbi su un episodio arbitrale nel corso di Napoli-Inter. Il centrocampista nerazzurro andava espulso, ma l’arbitro ha fatto un’altra scelta

Napoli-Inter, match valido per la 36esima giornata di Serie A, ha suscitato parecchie polemiche arbitrali, giuste aggiungeremmo. Nel mirino degli appassionati e degli opinionisti è finito un episodio in particolare, che ha riguardato il centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini. Nello specifico, non è stata proprio una gara pulita quella dell’ex Atalanta. Tanti e tanti falli (sei tutti da potenziale ammonizione) ai danni dei partenopei, che hanno mostrato una netta superiorità nel gioco e nel palleggio.

Probabilmente, la velocità di azione della squadra di Luciano Spalletti ha innervosito particolarmente Gagliardini, che già al 19′ del primo tempo ha ricevuto il primo cartellino giallo. Decisione corretta quella dell’arbitro, che però ci ha visto male poco dopo, quando Gagliardini è stato protagonista di un altro fallaccio sul georgiano Kvara. Come mostra l’immagine in basso, il fallo del centrocampista interista non soltanto è netto ma anche da ammonizione. Piede e gamba altissimi sull’avversario, il pallone è distante.

Il fatto clamoroso è che l’arbitro designato della gara, Marinelli, si trovava a pochissimi metri dall’azione. Il mancato giallo, che sarebbe stato dunque doppio, avrebbe decretato l’espulsione di Gagliardini, certamente meritata. Inutile dire che il centrocampista di Simone Inzaghi è stato totalmente graziato. Ma mai perseverare negli errori, nella vita come nel calcio. E’ stata fatta giustizia poco dopo.

Niente giallo per Gagliardini (già ammonito) dopo aver fatto questo. Come è possibile? pic.twitter.com/fy4kWZRy0p — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) May 21, 2023

Gagliardini, la sua foga è stata punita

Se è vero che a Roberto Gagliardini è stato risparmiato un cartellino giallo netto, lui non ha comunque compreso la gravità della sua disciplina sul campo. Per questo, pochi minuti dopo del fallo a Kvara, l’ex Atalanta non ha risparmiato l’ennesimo ad Anguissa al 40′. Entrata netta sui piedi. Stavolta, Marinelli non si poteva sottrarre alla sanzione, e ha dunque estratto il cartellino giallo dalla tasca. Doppia ammonizione per Gagliardini ed espulsione.

Insomma, non la miglior gara per il centrocampista, che incomprensibilmente ha giocato con una foga agonistica davvero esagerata. L’espulsione, però, sarebbe dovuta arriva prima. Rimane sempre un grosso punto interrogativo sulla decisione di Livio Marinelli di non estrarre il giallo a Gagliardini dopo il pessimo fallo sul georgiano Kvara. Un episodio che farà sicuramente discutere per giorni e giorni. C’è chi ha urlato anticipatamente al complotto interista, soprattutto le tante tifoserie rivali. Si sa, nel calcio questo capita e le polemiche non mancano mai dal punto di vista arbitrale. Ma al contatto Gagliardini-Kvara andrebbe dedicata un’analisi onesta.