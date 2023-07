Pulisic day in diretta: tutti gli aggiornamenti

Oggi è il giorno di Christian Pulisic. Il fantasista del Chelsea è in arrivo a Milano per siglare il contratto che lo legherà ai rossoneri.

Il Milan sta finalmente per accogliere il suo quarto colpo estivo, forse il più altisonante messo a segno finora. Christian Pulisic è pronto a sbarcare in città e diventare a tutti gli effetti un calciatore rossonero.

Il fantasista statunitense lascerà il Chelsea per unirsi al congiunto di Stefano Pioli. Il Milan ha già trovato l’accordo sia con il club londinese, che dovrebbe incassare circa 20 milioni più bonus per il cartellino, sia con Pulisic stesso che oggi siglerà il suo primo contratto con i rossoneri.

A breve è previsto lo sbarco di Pulisic, in arrivo direttamente dagli USA in quel di Milano. Poi sarà la volta delle consuete visite mediche di rito, dell’idoneità sportiva ed infine della prima apparizione a Casa Milan. Il Pulisic-day sta dunque per entrare nel vivo.

-in aggiornamento-