Origi in MLS, trattativa in corso: aggiornamenti e dettagli

Divock Origi sempre più vicino allo sbarco negli Stati Uniti. Il Milan lavora con il club per la cessione definitiva del calciatore belga.

Oltre alla ricerca di un difensore centrale entro fine gennaio e la sistemazione di alcuni giovani ed esuberi in uscita, il Milan sta lavorando anche ad una sorta di mercato ‘parallelo’, ovvero definire delle trattative meno centrali ma comunque importanti per la gestione tecnica e finanziaria del club.

Una di queste riguarda il futuro di un calciatore attualmente in prestito, ma sempre di proprietà Milan. Parliamo di Divock Origi, attaccante belga classe ’95 che dopo la sua unica stagione in rossonero è stato mandato a titolo temporaneo al Nottingham Forest, in Premier League.

Il flop al Milan della scorsa stagione non sembra essersi risolto in Inghilterra, visto che Origi ha finora giocato solo 9 partite senza lasciare il segno, senza neanche un gol all’attivo. Il tecnico Nuno Espirito Santo non lo considera minimamente un titolare, puntando spesso su attaccanti più giovani e di talento. Per questo motivo è probabile che cambi maglia entro fine mese, tentando un’esperienza più ‘esotica’ del solito.

Il Milan studia la formula per la cessione di Origi

Niente ritorno al Milan ovviamente, bensì il prestito di Origi verrà interrotto anzitempo per trasferire l’attaccante belga altrove. Come segnalato da Sky Sport crescono le possibilità di vederlo sbarcare negli Stati Uniti. In piedi c’è la trattativa con un club della MLS statunitense.

Il Los Angeles FC, franchigia della nota località californiana, è fortemente interessato ad accogliere Origi. C’è un discorso avviato sia con il calciatore che con il Milan, pronto a spostare il prestito dal Nottingham alla squadra americana. Ovviamente serve il benestare del 28enne belga, che dovrà decidere se giocarsi ancora le proprie carte in Europa o sbarcare negli USA per rilanciarsi.

Il Milan per chiudere l’affare vorrebbe inoltre garantirsi la cessione futura definitiva di Origi: possibile che la trattativa con il Los Angeles si consumi sul prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 5 milioni di euro. Così che la società rossonera possa ottenere pure una plusvalenza, visto che Origi nel 2022 è stato preso a costo zero.

Se dovesse volare in California, Origi troverebbe anche altri talenti provenienti dal calcio europeo. Il Los Angeles FC, guidato dall’ex difensore Steve Cherundolo, vanta nel proprio roaster il portiere francese Hugo Lloris, il messicano Carlos Vela (ex Arsenal) e il giovane italiano Lorenzo Dellavalle, difensore cresciuto nel vivaio della Juventus.