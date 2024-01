Zirkzee-Milan, rossoneri in vantaggio: Furlani pronto a giocarsi la carta vincente

Il club rossonero sarebbe facilitato nella trattativa per arrivare all’attaccante del Bologna in estate: ecco il motivo

In questi giorni in casa Milan si parla tanto del futuro e del mercato. Il Diavolo ha ripreso a marciare in campionato e c’è più ottimismo, ma soprattutto si sogna una grande squadra per le prossime stagioni.

I tifosi rossoneri sperano in grandi colpi nei vari ruolo, ma soprattutto vorrebbero un grande condottiero alla guida della squadra. L’avventura di Stefano Pioli sembra arrivata al termine e la girandola dei nomi per il suo successore è sempre più ampia. La notizia dell’addio di Jurgen Klopp al Liverpool ovviamente ha acceso ancora di più le speranze e si è subito parlato di un suo possibile approdo in rossonero, però non avverrà a breve.

Carlo Pellegatti ha commentato l’indiscrezione e lo ha fatto ai microfoni di Radio Rossonera: “Ho detto che Klopp potrebbe essere l’allenatore di quando avremo lo stadio. Non è ancora il momento di top a livello di allenatori e grandissimi giocatori. Quando avremo lo stadio, secondo me, si potrà parlare di queste figure: adesso sinceramente solo una, due o tre squadre al mondo possono permetterselo”.

Pellegatti chiarisce la strategia di Cardinale

Il giornalista ha poi parlato anche della questione attaccante, che diventerà centrale nella prossima estate, perché il Milan cerca il nuovo bomber. Le possibilità sono tante ma c’è da capire che tipo di profilo metteranno nel mirino Furlani e Moncada.

“Bisogna vedere quanto il Milan avrà intenzione di investire per l’attaccante. – spiega Pellegatti in trasmissione – Per Sesko sono 50 milioni, mentre Zirkzee è un po’ più facile perché il Milan ha Saelemaekers nella trattativa. Con lui ha già fatto plusvalenza e puoi aggiungere 20-25 milioni. Con Zirkzee andrei cauto perché ho bisogno del bomber. Lui è un gran giocatore, ma io andrei su uno che sia a doppia cifra”.

Il giornalista di fede rossonera ha poi fatto il punto anche sulla questione societaria e sui progetti di Gerry Cardinale per l’immediata futuro. La prima cosa che ha fatto è stata quella di smentire la notizia secondo cui il Milan è in vendita: “La proprietà non vende il Milan. È vero che Gerry Cardinale sta cercando investitori anche tra i fondi arabi, ma non vuole vendergli la maggioranza, vuole che partecipino. L’intenzione di Cardinale è di diminuire, se non di azzerare, il debito con Elliott che scadrà nel 2025. Tanti viaggi nei paesi, ma per cercare partner-investitori che credono nel progetto”