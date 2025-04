La rivelazione su Hamilton gela il sangue, preoccupazione per il campione inglese

C’è grande preoccupazione per Lewis Hamilton: ecco spiegati i risultati non propio positivi del pilota inglese. La situazione

Insomma, l’inglese sta attraversando una fase negativa che, stando a quanto riportato el podcast spagnolo “Dura la vita” dal giornalista Josep Lluis Merlos, potrebbe essere causata anche da problematiche fisiche che l’ex Mercedes sta affrontando.

Il giornalista ha infatti ammesso come, nel recente periodo, Sir Lewis sia stato avvistato nella città spagnola diverse volte dovendo, a suo dire, recarsi da un medico (di cui non è stato specificato il nome e neppure il ramo di competenza) per una non riportata problematica. Ovviamente noi di Formula1.it ci limitiamo a riportare tale voce, senza avanzare alcun tipo di ipotesi o teoria, visto che già diverse si sono fatte largo, da quelle più sciocche ad altre più credibili come quella di un confronto con il dottor Mir, specialista in traumatologia per i piloti di MotoGP.

“Ultimamente Hamilton è stato a Barcellona diverse volte, in incognito, per visitare un famoso medico. Non so se possa avere un qualche tipo di problema, spero di no, ma ripeto: è stato a Barcellona diverse volte per trattare un qualcosa di cui non si può parlare”.