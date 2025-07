Corsa a due per il bomber, Milan tagliato fuori: niente da fare per Tare

L’attaccante era stato accostato anche al Milan di recente ma ora è conteso da due squadra, niente da fare per Tare

In queste ore si sta concretizzando un’operazione clamorosa che riguarda la Serie A. Dopo il passaggio di Simone Inzaghi e quello imminente di Theo Hernandez, c’è un altro protagonista dell’ultimo campionato italiano che sta per fare lo stesso viaggio: dall’Italia all’Arabia Saudita, e per una cifra pazzesca. Il giocatore in questione è Mateo Retegui: nelle scorse ore, l’Atalanta ha definito la trattativa con l’Al-Qadsiah per la clamorosa cifra di 70 milioni.

Impossibile per gli orobici dire no ad un’offerta del genere, e al tempo stesso difficile per l’attaccante rinunciare ad uno stipendio da sogno (lo stesso ragionamento fatto da Theo Hernandez di fronte ad un’offerta da 20 milioni a stagione). Nel mese di giugno si era parlato anche di un interesse da parte del Milan per l’italo-argentino, ma non c’è mai stato nulla di concreto. Eppure, questa incredibile operazione di mercato rischia di complicare anche i piani di mercato dei rossoneri per quanto riguarda l’attacco.

Concorrenza in aumento, per il Milan si fa durissima

Adesso l’Atalanta dovrà prendere un sostituto di Retegui e ci sono già diversi nomi sul piatto dei Percassi, e uno di questi è uno degli obiettivi di Tare per il ruolo di centravanti da affiancare a Santiago Gimenez. Si tratta di Lorenzo Lucca, reduce da un’ottima stagione all’Udinese per rendimento e gol e finito nel mirino del Napoli e di Antonio Conte da diverso tempo. I partenopei hanno già da tempo un patto con i friulani, come spiega Gianluca Di Marzio, quindi per l’Atalanta non sarà semplice inserirsi, ma ci sta provando.

Per il Milan quindi ci sono pochissimi margini di inserimento. I rossoneri pensano a Lucca da diverso tempo: c’era stato un approccio anche a gennaio prima di decidere poi di investire su Gimenez. Il suo agente l’ha proposto spesso al Milan ma fino ad ora non ci sono state le condizioni per avvicinarsi ad un accordo. Nel frattempo l’attaccante italiano ha continuato a fare bene all’Udinese e questo ha aumentato la concorrenza: del Napoli in primis, che sta lavorando per il suo acquisto da diverso tempo, e dell’Atalanta adesso. La corsa è a due, con i partenopei molto in vantaggio ma la disponibilità economica degli orobici può fare la differenza. Il Milan resta parecchio indietro, ancora in balia del Club Bruges che non dà risposte su Jashari e di un mercato che non decolla nonostante siamo già al 10 luglio (fra un mese il primo impegno ufficiale col Bari).