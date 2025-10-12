Ancora una tegola, un protagonista a forte rischio per Milan-Fiorentina

Cresce l’attesa in casa Milan per quello che riguarda Milan-Fiorentina, partita valida per la settima giornata di campionato con i rossoneri che riprenderanno la loro caccia a Napoli e Roma.

Al rientro dalla sosta per le nazionali il Milan tornerà in campo a San Siro per affrontare la Fiorentina ancora senza vittorie in questo campionato. Una sfida che potrebbe perdere più di qualche protagonista con un giocatore che è uscito malconcio dalla partita disputata con la propria nazionale.

Dopo il pareggio ottenuto in casa della Juventus, non senza qualche rimpianto, il Milan si appresta ad affrontare la Fiorentina nel posticipo domenicale della settima giornata di campionato. Una sfida che gli uomini di Massimiliano Allegri sono chiamati a vincere se vogliono tenere il passo delle prime in classifica e provare a stare attaccati al treno della lotta scudetto. La partita potrebbe vedere qualche assenza eccellente considerato il fatto che alcuni calciatori non sono al meglio delle proprie condizioni.

Milan-Fiorentina, altra assenza eccellente in vista: che tegola

Moise Kean è uscito dopo 15 minuti di gioco per un problema alla caviglia con il centravanti che aveva segnato pochi minuti prima il gol del vantaggio azzurro. C’è preoccupazione, sia tra lo staff azzurro che in quello della Fiorentina per le condizioni del centravanti che ora è a rischio per la partita tra i rossoneri ed i viola.

L’attaccante classe 2000 era tornato al gol in occasione della partita persa in casa dalla Fiorentina contro la Roma con i toscani che hanno subito la rimonta degli uomini di Gian Piero Gasperini. Il gol contro l’Estonia aveva confermato il buon momento personale, ma l’infortunio alla caviglia ha mandato nello sconforto i tifosi della Fiorentina che ora rischiano di dover fare a meno della propria punta centrale in occasione della sfida di San Siro.

Oltre alle condizioni dell’ex centravanti della Juventus, andranno monitorate quelle di Pulisic e Saelemaekers. I due non sono al meglio con il belga che è tornato in anticipo a Milano dopo l’infortunio che lo ha colpito in nazionale. Appare difficile immaginare l’ex Roma e Bologna in campo in occasione della sfida contro la Fiorentina, mentre ci sono speranze per lo statunitense.

È vero, però, che sia Pulisic che Santiago Gimenez ed Estupinan torneranno tardi dagli impegni con le proprie nazionali e Massimiliano Allegri sarà chiamato a valutare la loro forma fisica per mettere in campo il miglior undici possibile anche per quello che riguarda la forma fisica.