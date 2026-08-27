Esordio in stagione contro il Venezia: Amorim li inserirà a partita in corso

Il Milan si prepara alla sfida contro il Venezia con Ruben Amorim che potrebbe avere un’arma importante dalla panchina. Christian Pulisic e Diego Moreira, infatti, sono candidati a trovare spazio a gara in corso, pronti a cambiare ritmo alla partita nella ripresa.
Pulisic rappresenta una delle principali soluzioni offensive a disposizione del tecnico portoghese. L’americano, reduce dal recupero fisico, potrebbe non essere ancora destinato a partire dal primo minuto, ma la sua qualità negli ultimi metri potrebbe rivelarsi decisiva quando gli spazi inizieranno ad aprirsi. La sua capacità di giocare tra le linee e attaccare la profondità offre ad Amorim una soluzione preziosa.
Discorso simile per Diego Moreira, arrivato in estate per aggiungere velocità e imprevedibilità alla trequarti. Il portoghese potrebbe entrare nella seconda parte della gara, soprattutto se il Milan avrà bisogno di maggiore spinta offensiva.
Amorim può quindi contare su due cambi importanti per incidere sull’andamento della partita.