Europei 2032, ufficiale l’assegnazione all’Italia

Gli Europei di calcio 2032 si giocheranno in Italia e in Turchia. Da Nyon è arrivato l’annuncio ufficiale. Nel 2028 toccherà, invece, al Regno Unito ospitare l’evento

Si guarda al calcio del futuro a Nyon. Proprio in questi minuti sono stati ufficializzati i paesi che ospiteranno i prossimi Europei, quelli del 2028 e del 2032.

C’erano davvero pochi dubbi, essendoci una sola candidatura per ciascuna delle fasi finali. Così è arrivata la conferma ufficiale che l‘Italia, insieme alla Turchia, ospiterà gli Europei del 2032. Euro 28, invece, si giocherà nel Regno Unito, in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, oltre che in Irlanda. La Nazionale attualmente allenata da Southgate ha chiesto ufficialmente di prendere parte alle qualificazioni alla manifestazione.

Italia, missione Euro 2032

L’Italia ha dunque ottenuto la possibilità di organizzare, insieme alla Turchia, gli Europei del 2032. A Nyon, in rappresentanza del calcio azzurro, è così volata una delegazione, guidata dal Presidente federale e Vice Presidente UEFA, Gabriele Gravina, oltre che dal Segretario Generale, Marco Brunelli, e dal Project Manager Euro 2032, Antonio Talarico.

Il dossier, esposto all’Esecutivo, è stato presentato da Gianluigi Buffon, Capo delegazione della Nazionale, dopo il ritiro dal mondo del calcio giocato, e dalla compagna, Ilaria D’Amico. In rappresentanza dei turchi, invece, era presente, un altro ex portiere, Volkan Demiral.

Chissà che tra gli stadi ad ospitare la manifestazione non ci sia anche il nuovo impianto del Milan. Se tutto dovesse andare come da programma, sarà effettivamente così