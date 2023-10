PSG-Milan, streaming e diretta tv Champions League: dove vedere la partita

PSG-Milan, big match della terza giornata di Champions League. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in streaming e in diretta tv

Il Milan torna al Parco dei Principi di Parigi per disputare un match di Champions League dopo ben 22 anni. Era il dicembre del 2001, quando i rossoneri, all’epoca allenati da Alberto Zaccheroni affrontarono il PSG nella seconda fase a gruppi di quell’edizione. Finì 1-1 con la deviazione di Jose Mari ad annullare, nel finale, il gol del vantaggio di Robert.

All’epoca, come stasera, quella partita assegnava punti già decisivi per la classifica del girone. Situazione intricatissima nel Gruppo F con Newcastle avanti con 4 punti, seguiti dal PSG a 3, dal Milan a 2 e dal Borussia Dortmund a 1. Tutto apertissimo con la consapevolezza però che ogni passo falso, considerate le ridotte distanze, potrebbe compromettere il cammino delle varie contendenti.

Milan che si presenta al cospetto di Mbappé e compagni con tre indisponibili ovvero Loftus Cheek, Chukwueze e Okafor, quest’ultimo fermato da un affaticamento muscolare. Rientrano Hernandez e Maignan. Possibile rientro dal primo minuto per Krunic in mediana. Davanti spazio al tridente Leao, Giroud e Pulisic.

PSG – Milan, dove vedere la partita di Champions League

PSG-Milan è un’esclusiva assoluta di Amazon Prime Video. Il match, pertanto, sarà visibile esclusivamente in streaming (e in abbonamento) tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, decoder Sky Q e Amazon Fire Stick. Amazon Prime Video è visibile anche su pc tramite il sito di riferimento.

Per gli abbonati a Prime (il servizio di consegna rapida di Amazon), Amazon Prime Video è incluso già nel prezzo. Per attivarlo, se non lo avete ancora fatto, basta registrarvi e completare la procedura di accesso.

Chi non è ancora abbonato a Prime può sottoscrivere l’abbonamento (tramite sito o app) anche a ridosso della partita con la formula mensile al prezzo di 4.99€. Con questo prezzo vedrete PSG-Milan di stasera e le prossime due partite del mercoledì di Champions esclusiva di Amazon di novembre. Al momento è stata comunicata solo la prima ovvero Salisburgo-Inter di mercoledì 9 novembre.

Gli abbonati a Sky possono vedere gli highlights di PSG-Milan immediatamente dopo la conclusione della partita nel corso di Champions League Show, il programma di approfondimento condotto da Federica Masolin.

Il Milan tornerà in campo domenica 29 ottobre, alle 20.45, contro il Napoli al Maradona in esclusiva assoluta su Dazn e Zona Dazn. Sabato 4 novembre sfida casalinga con l’Udinese, alle 20.45, in simulcast su Dazn e Sky. Martedì 8 novembre ritorno con il PSG a San Siro in diretta tv, in chiaro, su Canale 5.