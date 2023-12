Newcastle-Milan, streaming e diretta tv Champions League: dove vedere il match

Il Milan si gioca l’Europa a Newcastle nell’ultimo match del girone F di Champions League. Le indicazioni su dove vederlo stasera alle 21

Tutto in 90′ minuti. Contro il Newcastle, a St.James Park, il Milan si gioca il suo futuro europeo in questa stagione. Un solo risultato a disposizione dei rossoneri nell’ultima sfida del girone F, la vittoria, ma potrebbe non bastare.

Come sapete, il destino non è tutto nelle mani del Milan. Per passare agli ottavi di Champions, i rossoneri devono vincere e sperare nella concomitante affermazione del Borussia Dortmund sul PSG. Anche vincendo, un pareggio al Signal Iduna Park o il successo dei parigini, eliminerebbero il Milan dalla CL.

In quel caso, tuttavia, sempre con una vittoria, il Milan proseguirebbe il suo cammino europeo con i sedicesimi di finale di Europa League. Un pareggio o una sconfitta, indipendentemente dall’esito dell’altra sfida del girone, eliminerebbero il Milan dall’Europa. Al Newcastle, basta anche un pareggio per l’Europa League in virtù della migliore differenza reti, maturata anche grazie allo 0-0 dell’andata a San Siro.

Ci sarà Leao in attacco per il Milan. A un mese esatto dall’infortunio di Lecce, il portoghese torna a disposizione e affiancherà Pulisic e Giroud. A centrocampo Loftus Cheek con Reijnders e Musah. Solita emergenza in difesa con Hernandez di nuovo centrale, nella linea a quattro con Calabria, Florenzi e Tomori davanti a Maignan.

Newcastle-Milan, dove vedere la partita di Champions

Newcastle-Milan è un’esclusiva assoluta di Amazon Prime Video. Il match, pertanto, sarà visibile solo in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet, Amazon Fire Stick, decoder Sky Q e Tim Vision. A Prime Video si può accedere anche tramite pc, sul sito di riferimento.

I clienti di Amazon Prime (il servizio di consegne rapido del colosso dell’e-commerce) hanno incluso Prime Video nel loro abbonamento. Chi non è ancora abbonato, può farlo anche prima della partita, al prezzo di 4.99€ per un mese, seguendo la procedura di registrazione da sito o app. Nell’abbonamento sono incluse anche serie tv, film e altri contenuti di intrattenimento. E’ possibile disdirlo dopo un mese con la relativa opzione.

Non è prevista la diretta tv di Newcastle-Milan su Sky Sport. Al termine della partita, tuttavia, gli highlights saranno immediatamente trasmessi su Sky nello studio Champions condotto da Federica Masolin.

Sky che trasmetterà, in simulcast con Dazn, la prossima partita di campionato del Milan, atteso domenica prossima, alle 12.30 a San Siro dal Monza, in un altro match di importanza vitale dopo il ko con l’Atalanta.