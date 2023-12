Pioli: “Proveremo a vincere l’Europa League. Ho un grande rimpianto”

Pioli ha parlato al termine di Newcastle-Milan: stasera a St James’ Park una partita decisiva per il cammino europeo della squadra.

Milan fuori dalla Champions, ma farà l’Europa League. Newcastle United sconfitto 2-1 in Inghilterra, però l’1-1 tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain non è sufficiente. I rossoneri chiudono a pari punti con il PSG, che sono avvantaggiati nella differenza reti.

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo il match al St James’ Park: “La prima partita contro il Newcastle è il più grande rimpianto, dovevamo vincere. Non esserci riusciti dispiace tanto, ci tenevamo alla Champions. L’Europa League è una manifestazione importante e il Milan non l’hai mai vinta, serata dolceamara. Ci abbiamo creduto e abbiamo lottato contro una squadra che ha dato tanto. Abbiamo un po’ di rammarico e delusione“.

Il Milan proverà a vincere l’Europa League: “Per forza. Dobbiamo fare di tutto per andare più avanti possibile. Non abbiamo saputo approfittare di alcune occasioni in Champions, ora penseremo a fare bene in Europa League“.

Pioli ci tiene a fare meglio in Serie A adesso: “In campionato dobbiamo fare bene, consolidando il terzo posto con l’ambizione di fare di più. L’obiettivo minimo è arrivare nelle prime quattro. Dobbiamo trovare la continuità necessaria. Manca tanto a fine stagione, non possiamo fare bilanci ora. Bisogna concentrarsi sul campionato e ritrovare la vittoria. Vogliamo giocare la Champions l’anno prossimo. Sicuramente quest’anno abbiamo fatto peggio in Champions, ma possiamo fare meglio in campionato. Ci sono ancora tante situazioni da affrontare“.

Il mister è sollevato per questa vittoria? Risponde così: “Non sono né sollevato né altro, io sono convinto delle potenzialità della squadra e mi spiace non essere riuscito a portare al massimo questo potenziale. La squadra è forte e può fare meglio“.