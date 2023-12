Dove vedere Milan-Monza in streaming e diretta tv

Il Milan ospita il Monza nel match delle 12.30 della 16.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in tv e in streaming

Non sarà mai una partita qualsiasi quella tra Milan e Monza, due club uniti dalla presenza di un Presidente, Silvio Berlusconi, che ha contribuito a scrivere pagine indelebili della storia di entrambi. A sei dalla scomparsa, avvenuto lo scorso giugno, Berlusconi riceverà il meritato tributo in un San Siro, come sempre ormai, da tutto esaurito

Dopo la vittoria con il Newcastle che ha consentito al Milan di proseguire il cammino europeo almeno in Europa League, i rossoneri hanno l’obbligo dei tre punti contro i brianzoli per accorciare le distanze dal secondo posto della Juve, in attesa della sfida serale tra Lazio e Inter.

Prosegue l’emergenza in difesa per Pioli. La squalifica di Calabria obbliga Florenzi a spostarsi a destra. Con Tomori, al centro, uno tra Simic e il rientrante Kjaer mentre Hernandez dovrebbe tornare sulla fascia. Non è esclusa, tuttavia, un’altra partita di Theo come centrale con Bartesaghi dal 1′ a sinistra.

A centrocampo, ballottaggio tra Pobega e Bennacer per sostituire l’indisponibile Musah (alle prese con un affaticamento muscolare). Reijnders e Loftus Cheek occuperanno gli altri due posti in mediana. In avanti, Leao torna dal primo minuto in campionato a un mese di distanza dall’infortunio di Lecce. Ballottaggio tra Jovic-Giroud e Chukwueze-Pulisic per le altre due posizioni. In panchina Okafor, anche lui assente da novembre in Serie A.

Milan-Monza, dove vedere il match

Come ogni match di Serie A programmato alle 12.30, anche Monza-Milan sarà trasmesso in simulcast in streaming su Dazn e, in diretta tv, su Sky Sport Uno e Sky Calcio 251. Non è prevista la diretta tv su Zona Dazn che trasmetterà, invece, tutti gli altri match di giornata con Bologna-Roma alle 18 e Lazio-Inter alle 20.45.

Al termine della partita approfondimenti e commenti in studio su Sky dura la “Casa dello Sport Day” e le varie edizioni di Sky Sport 24. Per vedere gli highlights in chiaro di Milan-Monza bisogna attendere 90°Minuto, in onda su Rai 2 dalle 18.25.

Dopo quello con il Monza, il Milan disputerà altre due partite di Serie A a dicembre. Venerdì 22, i rossoneri saranno di scena all’Arechi contro la Salernitana alle 20.45, in diretta esclusiva su Dazn e Zona Dazn. Sabato 30 dicembre, alle 18, ultimo match del 2023 a San Siro contro il Sassuolo, in diretta simulcast su Dazn (in streaming) e Sky Sport Uno.

Domani, lunedì 18 dicembre, alle 13 sorteggio dei sedicesimi di Europa League in diretta tv su Sky Sport 24. Il Milan sarà opposto a una tra Sporting Lisbona, Olympique Marsiglia, Tolosa, Rennes, Friburgo, Sparta Praga e Qarabag nel doppio confronto del 15 e 22 febbraio 2024.