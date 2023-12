Leao fischiato in Milan-Sassuolo, la ricostruzione: la Curva lo difende

Leao uscito tra i fischi di alcuni tifosi in Milan-Sassuolo: momento non facile per l’esterno portoghese.

Il 23 settembre l’ultimo gol in Serie A, il 7 novembre l’ultimo in Champions League. Anche oggi Rafael Leao non si è sbloccato a livello realizzativo. Non una grande prestazione del numero 10 rossonero, un po’ beccato dai tifosi al momento di lasciare il campo.

All’82’ Stefano Pioli ha deciso di sostituirlo e di far entrare Samuel Chukwueze. Quando è uscito, sono arrivati dei fischi da parte dei tifosi presenti nel primo anello rosso e nel primo verde. Sicuramente il portoghese non è abituato a ricevere delle “contestazioni” da parte dei milanisti, però devono essere uno stimolo a fare meglio. Da lui ci si aspetta sempre tanto ed è fondamentale che torni al più presto a brillare.

Pioli nel post-partita di Milan-Sassuolo ha sottolineato che Leao non è ancora al 100% della condizione fisica dopo l’ultimo infortunio. Appena sarà al meglio, riuscirà a incidere maggiormente. L’importante è che a livello mentale non si butti giù, altrimenti diventerà tutto più complicato. Intanto la Curva Sud Milano si è schierata dalla sua parte.