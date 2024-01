Empoli-Milan su Sky o DAZN: dove vedere in diretta tv o streaming

Il Milan conclude il girone di andata contro l’Empoli. Di seguito tutte le indicazioni su dove vedere la partita in programma oggi, domenica 7 gennaio, alle 12.30

Primo match di Serie A nel 2024 per il Milan atteso dall’Empoli, in trasferta, nell’ultimo turno del girone di andata del campionato.

Tre punti importantissimi in palio al Castellani con i rossoneri che puntano a consolidare il terzo posto in classifica mentre l’Empoli, a corto di vittorie da quasi due mesi, ambisce al sorpasso al Verona al terzultimo posto in classifica.

Solita emergenza per il Milan. Pioli recupera Musah ma non può disporre di Bennacer e Chukwueze impegnati con Algeria e Nigeria in Coppa d’Africa. Il nuovo acquisto Gabbia comincia dalla panchina con Hernandez di nuovo centrale la fianco di Kjaer. Calabria e Florenzi sulle fasce mentre, in mediana, Adli affiancherà Reijnders e Loftus Cheek.

Tridente titolare con Leao e Pulisic a supporto di Giroud. Jovic, reduce dalla doppietta con il Cagliari, parte dalla panchina con la quasi certezza di essere titolare mercoledì prossimo con l’Atalanta in Coppa Italia. Ancora assente Okafor che rientrerà domenica contro la Roma come annunciato da Pioli in conferenza stampa. Non sarà della partita nemmeno l’ex di turno Krunic, ormai fuori squadra.

Empoli-Milan, streaming e diretta tv

Empoli-Milan sarà trasmessa in simulcast, dalle 12.30, in streaming sulla app di Dazn e in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport canale 251. Non è prevista la diretta tv su Zona Dazn.

In telecronaca su Sky ci saranno Riccardo Gentile e Fernando Orsi. Su Dazn, invece, Dario Mastroianni e Fabio Bazzani. Al termine della partita, highlights immediatamente disponibili nelle varie edizioni pomeridiane di Sky Sport 24. Su Dazn, invece, sempre dal pomeriggio, replica on demand dell’incontro.

Per vedere la sintesi in chiaro di Empoli-Milan bisognerà attendere 90° Minuto in onda su Rai 2 dalle 17.45 oppure la Domenica Sportiva e Pressing in programma in seconda serata su Rai 2 e Italia 1.

Dopo Empoli, il Milan tornerà in campo mercoledì 10 gennaio alle 21 contro l’Atalanta in Coppa Italia. La sfida in gara unica dei quarti di finale sarà visibile in chiaro su Canale 5. Domenica 14 gennaio, alle 20.45, posticipo della 1.a giornata del girone di ritorno con la Roma in diretta esclusiva su Dazn e Zona Dazn.

A seguire, sabato 20 Gennaio alle 20.45, rossoneri impegnati in trasferta come l’Udinese, altra partita trasmessa contemporaneamente su Sky Sport e Dazn come quella di sabato 27 Gennaio, sempre alle 20.45, contro il Bologna a San Siro.