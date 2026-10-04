Svolta Camarda, arriva l’annuncio sul giovane attaccante

Demetrio Albertini spende parole di grande stima per Francesco Camarda, invitando l’ambiente rossonero alla calma e alla gestione attenta del baby talento classe 2008.

L’ex centrocampista del Milan ha sottolineato le difficoltà specifiche che affronta un giovane attaccante nel calcio moderno. “Non gioca nel mio ruolo, ma mi auguro – ha detto a TvPlay – con tutto il cuore che possa ritagliarsi uno spazio e mettersi in mostra”, ha spiegato Albertini.

“Essendo una punta, purtroppo viene spesso valutato quasi esclusivamente sulla base dei gol messi a segno. Però gli serve tempo per accumulare la necessaria esperienza e mettere a referto anche qualche errore fondamentale per il percorso”.

Un’investitura importante da parte di un’icona della storia rossonera: il potenziale del gioiellino di casa Milan è indiscusso, ma la chiave per farlo esplodere ad alti livelli rimane la pazienza.