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Svolta Camarda, arriva l’annuncio sul giovane attaccante

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Demetrio Albertini spende parole di grande stima per Francesco Camarda, invitando l’ambiente rossonero alla calma e alla gestione attenta del baby talento classe 2008.

Camarda
Annuncio su Camarda (Ansa Foto) – milanlive.it

L’ex centrocampista del Milan ha sottolineato le difficoltà specifiche che affronta un giovane attaccante nel calcio moderno. “Non gioca nel mio ruolo, ma mi auguro – ha detto a TvPlay – con tutto il cuore che possa ritagliarsi uno spazio e mettersi in mostra”, ha spiegato Albertini.

“Essendo una punta, purtroppo viene spesso valutato quasi esclusivamente sulla base dei gol messi a segno. Però gli serve tempo per accumulare la necessaria esperienza e mettere a referto anche qualche errore fondamentale per il percorso”.

Un’investitura importante da parte di un’icona della storia rossonera: il potenziale del gioiellino di casa Milan è indiscusso, ma la chiave per farlo esplodere ad alti livelli rimane la pazienza.