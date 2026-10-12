Infortunio Gabbia: pronto il ritorno in campo di Tomori

Il grave infortunio rimediato da Matteo Gabbia contro il Sassuolo – costretto a uscire in barella per un problema serio ai flessori della coscia sinistra – ridisegna d’improvviso le gerarchie della retroguardia rossonera.
Di fronte a uno stop che si preannuncia particolarmente lungo per il centrale italiano, Ruben Amorim è pronto a correre ai ripari affidandosi a Fikayo Tomori.
Il difensore inglese, finito ai margini del progetto tecnico e vicino all’addio in vista della prossima sessione di mercato, si ritrova adesso a vivere un’inattesa chance di rilancio. Con il reparto difensivo decimato dagli infortuni, l’esperienza e la rapidità di Tomori diventano risorse fondamentali per tamponare l’emergenza.
Per l’ex Chelsea si tratta di una grande occasione per riconquistare la fiducia del tecnico portoghese, invertire la rotta e dimostrare di poter essere ancora un pilastro indispensabile per le ambizioni del Milan.