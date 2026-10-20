Cardinale accelera: Krösche vicino al Milan, sarà lui il nuovo Head of Football

La dirigenza del Milan si appresta a definire un tassello fondamentale per la propria struttura organizzativa e sportiva.

Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato, Markus Krösche – reduce dall’addio ufficiale all’Eintracht Francoforte – sarebbe ormai ad un passo dal diventare il nuovo Head of Football del club rossonero.

L’operazione, fortemente voluta da Gerry Cardinale per potenziare i quadri dirigenziali, ha superato gli ultimi ostacoli burocratici ed economici legati alla separazione dal club tedesco. Un’intesa di massima era già stata abbozzata nei mesi scorsi, periodo in cui il dirigente tedesco aveva peraltro condiviso l’investitura di Ruben Amorim sulla panchina del Milan.

Nei prossimi giorni sono attesi gli ultimi contatti per definire i dettagli operativi e sancire l’ingresso ufficiale di Krösche in via Aldo Rossi, a conferma delle grandi ambizioni di crescita della società.