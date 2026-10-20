Occhi in casa Roma, il Milan pensa al colpo per gennaio

Il grave infortunio rimediato da Matteo Gabbia costringe il Milan a correre ai ripari in vista della prossima sessione invernale di calciomercato.

Con l’emergenza nel reparto arretrato e la pista Le Gend complicata dal recente stop del francese, la dirigenza rossonera sta vagliando diverse alternative per consegnare a Ruben Amorim un rinforzo affidabile.

Oltre al solito e apprezzato Gonçalo Inácio dello Sporting CP, nei radar della società si è inserito con forza il profilo di Daniele Ghilardi. Secondo Matteo Moretto, il difensore italiano, attualmente in forza alla Roma dove non sta trovando molto spazio, rappresenta l’identikit perfetto per la linea verde perseguita dal club: un giovane di talento, di prospettiva e con ampi margini di crescita.

Il Milan monitora la situazione con attenzione, pronto a valutare un’operazione per regalare al tecnico portoghese una nuova pedina difensiva.