Milan e Inter vanno verso la realizzazione di un nuovo stadio e il conseguente abbandono del Giuseppe Meazza. L'impianto verrà costruito sempre in zona San Siro, anche se il progetto definitivo non è stato ancora presentato al Comune di Milano.

A spingere per la costruzione di un nuovo stadio è soprattutto il club rossonero, che la ritiene la soluzione migliore per il futuro. Il dossier viene portato avanti dall’amministratore delegato Ivan Gazidis, col presidente Paolo Scaroni che è in contatto col sindaco Giuseppe Sala. La società nerazzurra si sta convincendo, ma deve ancora dare il via libera completo. In ogni caso, le due società sei mesi fa hanno affidato un incarico alla banca d’affari statunitense Goldman Sachs per studiare dal punto di vista operativo-finanziario la realizzazione del nuovo impianto. Lo rivela Il Sole 24 Ore.

Goldman Sachs è un istituto bancario già attivo nel mondo del calcio: ha aiutato l’Inter nell’emissione del bond e finanzierà la costruzione dello stadio della Roma, dopo averle già prestato soldi in passato. Il Milan conta di avere risposte positive e di poter avviare il progetto quanto prima. La società ritiene il nuovo impianto da realizzare in zona San Siro fondamentale per l’aumento del fatturato e anche per la valorizzazione del club. Entro maggio dovrebbero esserci novità importanti. Il Comune di Milano attende di conoscere le intenzioni finali delle due dirigenze.

