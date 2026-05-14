Caos orari, ufficiale: cambia tutto per Genoa-Milan

Le ultimissime notizie in vista della gara tra il Grifone di Daniele De Rossi e il Diavolo di Massimiliano Allegri

Cambia ancora tutto. Era attesa per oggi la scelta sugli orari della 37esima giornata di Serie A. La Lega Calcio e la Prefettura di Roma – come richiesto dal TAR del Lazio – hanno trovato l’accordo.

Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.00 e non più alle 20.45 di lunedì.

Allo stesso orario, quindi, salvo nuovi ripensamenti, si dovranno disputare anche le altre gare legate alla corsa Champions League. I tifosi del Diavolo, potranno seguire Genoa-Milan domenica all’orario di pranzo.

ULTIM’ORA SERIE A Il Derby di Roma si giocherà domenica alle 12.00

La Prefettura ha accettato la proposta della Lega Serie A

Stesso orario per le altre partite della corsa Champions#SkySport #SkySerieA — skysport (@SkySport) May 14, 2026

In contemporanea si disputeranno anche Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Cosa succederà adesso con la finale di tennis degli Internazionali, in programma nella Capitale? Non resta che attendere per capire cosa verrà deciso.

Ecco tutto il calendario della 37a giornata:

Serie A 37a Giornata orari ufficiali Domenica ore 12

Como-Parma

Genoa-Milan

Juventus-Fiorentina

Pisa-Napoli

Roma-Lazio Domenica ore 15

Inter-Verona Domenica ore 18

Atalanta-Bologna Domenica ore 20.45

Cagliari-Torino

Sassuolo-Lecce

Udinese-Cremonese — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 14, 2026

Niente partite al sabato o al lunedì. Tutte le gare andranno in scena la domani: si aprirà con le cinque gare, che coinvolgono le squadre interessate nella corsa Champions League. I neo-campioni d’Italia giocheranno contro il Verona alle ore 15.00 e potranno festeggiare a Milano. Alle 18.00, poi, ecco Atalanta-Bologna, sfida, che può riaprire la corsa per la Conference League.

Serie A, un turno tutto di domenica

La domenica sera, la lente di ingrandimento sarà puntata sulla lotta salvezza. Chi retrocederà insieme a Pisa e Verona? A giocarsi la permanenza nel massimo campionato sono il Lecce, impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, e la Cremonese, che farà visita all’Udinese. In contemporanea anche Cagliari-Torino, con i sardi alla ricerca degli ultimi punti per ottenere la matematica.

Palestra e compagni, al sedicesimo posto in classifica, hanno ben cinque lunghezze di vantaggio sui salentini di Eusebio Di Francesco e sei sui grigiorossi di Marco Giampaolo. Il Cagliari dunque potrebbe ottenere la matematica certezza della salvezza già domenica. Una buona notizia per il Milan che affronterà i rossoblu all’ultimo turno.