CALCIOMERCATO MILAN – Rodrigo de Paul è sicuramente il giocatore di maggiore spicco dell’Udinese e il suo trasferimento in estate è abbastanza certo. Il talento argentino è pronto a spiccare il volo verso lidi migliori.

Per l’ex Valencia 7 gol e 4 assist nell’attuale campionato di Serie A. Se la squadra friulana è fuori dalla zona retrocessione in classifica un po’ di meriti sono suoi. La proprietà bianconera sa che nella prossima sessione estiva del calciomercato dovrà lasciarlo partire e sarà pronta a trattare. Sia in Italia che all’estero il 24enne sudamericano sta riscuotendo interesse.

Calciomercato Milan, summit con l’agente di De Paul?

Intanto i colleghi di Tuttomercatoweb.com rivelano che Leandro Pereiro, agente di De Paul, è in arrivo in Europa. E’ pronto a parlare sia con l’Udinese che con i club interessati al suo assistito. Non è escluso un contatto anche con il Milan. Nelle settimane scorse anche i rossoneri sono stati indicati tra coloro che stanno seguendo il 24enne argentino.

De Paul è un calciatore versatile: può giocare sia come esterno sinistro offensivo che nel ruolo di mezzala. Ha buone qualità tecniche e margini di miglioramento. Sicuramente mettersi alla prova in un gruppo più forte lo aiuterebbe ad elevare anche il proprio livello. L’Udinese in queste stagioni sta faticando e non gli permette di esprimere tutto il suo potenziale.

E’ presto per dire se possa essere un rinforzo da Milan. Bisognerà valutare meglio il suo rendimento nei prossimi mesi di campionato. Sulle tracce di De Paul ci sono anche Inter, Napoli e club della Premier League. La valutazione del cartellino è di almeno 20 milioni di euro, però andrà discussa a fine stagione con l’Udinese in sede di trattativa.

