NEWS MILAN – Quello di Eusebio Di Francesco è uno dei nomi maggiormente accostati alla panchina rossonera per la prossima stagione. La separazione da Gennaro Gattuso è ormai sicura e la società sta valutando gli allenatori con i quali sostituirlo.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Senza qualificazione alla prossima Champions League, il Milan difficilmente potrà attirare un tecnico top. Deve aver pronto un piano B rispetto a quelli profili che sarebbero le prime scelte. Di Francesco gode di buona considerazione dalle parti di via Aldo Rossi, perché sa valorizzare i giovani e riesce a far giocare bene le proprie squadre. Dopo il buon lavoro svolto al Sassuolo, ha avuto modo di maturare un’esperienza importante alla Roma. Si è conclusa con un esonero a inizio marzo, però la società giallorossa ha le proprie responsabilità per un calciomercato estivo non convincente.

I tifosi del Milan rispetto alla possibilità che sia Di Francesco ad allenare la squadra nella prossima stagione sono scettici. C’è chi vorrebbe un allenatore di maggiore spessore internazionale, altri a prescindere non lo ritengono all’altezza. E poi non manca chi ancora non ha digerito una frase che il tecnico abruzzese pronunciò ai tempi del Sassuolo, quando veniva accostato al Diavolo e un giorno rispose: «Io cerco di andare dove non c’è confusione». Era il 2016. Qualcuno non ha smaltito il nervosismo per quella affermazione di Di Francesco. Vedremo se la dirigenza alla fine ingaggerà lui o qualcun altro per sostituire Gattuso.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it