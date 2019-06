Zlatan Ibrahimovic ha abituato ormai alle sue prodezze. E da quando si è trasferito dal Manchester United al Los Angeles Galaxy non ha smesso di regalare giocate straordinarie. L’ultima è avvenuta durante la partita della Major League Soccer (MLS) tra le sua squadra e il New England Revolution. Una straordinaria rovesciata con la quale ha accorciato le distanze dopo il doppio vantaggio ospite. Purtroppo per il centravanti svedese e i suoi compagni, la rimonta non è stata poi completata. Ma rimane l’immagine della spettacolare rete di Ibrahimovic. Ecco il video.

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it