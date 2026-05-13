Le quote parlano chiaro: c’è un allenatore in pole per il dopo Allegri al Milan

La posizione di Massimiliano Allegri è a rischio in casa Milan dopo gli ultimi risultati deludenti della squadra rossonera che hanno messo a forte rischio la qualificazione alla prossima Champions League.
Nel caso in cui i rossoneri dovessero concludere il campionato fuori dalle prime quattro in classifica, il futuro del tecnico livornese potrebbe essere lontano da Milano con la nazionale italiana che potrebbe diventare una delle opzioni più calde per il destino dell’allenatore.
Secondo quanto riportato da Agipronews, Sisal avrebbe quotato a 4,00 l’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina del Milan per il prossimo campionato con il tecnico del Bologna che potrebbe salutare considerato il fatto che i rossoblu, con ogni probabilità, non dovrebbero partecipare alle prossime coppe europee. Più indietro le possibilità che portano a Palladino e a Farioli.
Per Massimiliano Allegri, secondo quanto riportato da Planetwin, potrebbero aprirsi le porte della nazionale italiana con l’arrivo dell’allenatore livornese a Corverciano che viene quotato a 5,50, subito dopo le possibilità Ranieri (4,00) e Guardiola (5,00). Con ogni probabilità sarà la corsa alla prossima Champions League a fare la differenza con il tecnico che potrebbe salutare nel caso in cui la squadra dovesse restare fuori dai primi quattro posti.