Possibile futuro lontano dal Milan per Rafael Leao con l’attaccante portoghese che sarebbe vicino all’addio ai rossoneri dopo sette anni passati nel club meneghino.

La stagione di Rafael Leao con il Milan è stata una delle più deludenti da quando il classe 1999 veste la maglia rossonera con la punta che appare destinata a salutare la squadra sia in caso di permanenza di Allegri che con l’addio del tecnico livornese.

Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, il destino di Rafael Leao è ancora da scrivere con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi che vorrebbe chiudere un secondo colpo nel giro di un anno dal Milan, andando a ricomporre la coppia della fascia sinistra formata da Theo Hernandez e dall’attaccante lusitano. Un’offerta che potrebbe certamente soddisfare Rafael Leao dal punto di vista economico, ma non per quello che riguarda l’aspetto sportivo con l’attaccante che vorrebbe restare in Europa, provando la Premier League.

Di squadre interessate in Inghilterra ce ne sono diverse anche se al momento non ci sono offerte concrete per il giocatore che viene valutato circa 60 milioni di euro dai rossoneri. Il Manchester United, in passato, aveva fatto dei sondaggi per il portoghese, così come il Chelsea. Il mondiale, in questo senso, potrebbe essere decisivo.