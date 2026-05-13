Addio Furlani, la scelta è presa: Cardinale cambia tutto

Le ultimissime notizie relative al futuro del Milan. Il Diavolo rischia di vivere l’ennesima rivoluzione in estate: il punto della situazione

Giorgio Furlani continua ad essere nel mirino. L’Amministratore Delegato del Milan è stato criticato pesantemente dal popolo rossonero: prima gli insulti sui social, poi la petizione online. Una raccolta firma con la quale si sta chiedendo le dimissioni del dirigente italiano, ritenuto il principale responsabile della crisi rossonera.

Il tifoso del Milan non ha dubbi, è lui il colpevole di questo infinito disastro. Così le proteste si sono state dal virtuale al reale, con la Curva Sud che urlato a squarciagola il suo nome, chiedendogli di andarsene. Lo ha fatto anche con uno striscione alquanto eloquente e poi con la scritta umana “GF OUT”.

Così, anche l’opinione pubblica ha messo nel mirino Giorgio Furlani. Ieri si è parlato di Zlatan Ibrahimovic pronto a tornare sulla scena, con poteri decisionali. Oggi, però, sui giornali si mettono ancora in discussione Igli Tare e Massimiliano Allegri. L’AD sembra nuovamente sparito dai radar, ma è la narrazione. Una narrazione che sposta l’attenzione a seconda degli interessi.

Milan, Cardinale pronto alla rivoluzione: via anche Moncada

La verità è che Gerry Cardinale è stanco e potrebbe cambiare tutto. Il primo a pagare può davvero essere Giorgio Furlani. Per quanto riguarda Igli Tare e Massimiliano Allegri molto dovrebbe dipendere dai risultati. C’è una Champions League da guadagnare. Senza tutto diventerebbe estremamente complicato. Senza c’è il rischio concreto di veder smantellata un’intera rosa per l’ennesima rivoluzione.

Sarebbe un disastro, che potrebbe peggiorare qualora a gestire i cambi fosse ancora Giorgio Furlani. C’è da aspettare per capire come evolverà la situazione. Ma in questo momento tutti sono davvero sotto esame, non facciamoci distrarre dalla narrazione.

I tifosi, di certo, non lo stanno facendo e la petizione ha raggiunto le 50mila firme. Numeri importanti che fanno capire il malcontento del popolo rossonero. Tutti in discussione, dunque, come stiamo dicendo, ma qualcuno spesso si dimentica di chi ha voce in capitolo, ricopre un ruolo importante ma viene ignorato dalla critica e dai media. Stiamo ovviamente parlando del Direttore Tecnico, Geoffrey Moncada. Anche lui è responsabile, forse più di altri, di tre anni difficilissimi del Milan.