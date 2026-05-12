Caos calendari, cambia tutto: la decisione del Prefetto

La decisione fa slittare tutto: il punto della situazione in vista della partita contro il Genoa in programma il prossimo weekend

Nella giornata di ieri la Lega di Serie A ha comunicato le date e gli orari ufficiali per la 37esima giornata di campionato.

Tutte le gare delle squadre coinvolte nella lotta Champions League si giocheranno alle ore 12.30. Una scelta dettata per avere la contemporaneità con il Derby Roma-Lazio che sembrava doversi disputare a tutti i costi domenica a quell’orario per via delle partite di tennis in programma nella Capitale:

ore 12.30, Como-Parma

ore 12.30, Genoa-Milan

ore 12.30, Juventus-Fiorentina

ore 12.30, Pisa-Napoli

ore 12.30, Roma-Lazio

ore 15, Inter-Hellas Verona

ore 18, Atalanta-Bologna

ore 20.45, Cagliari-Torino

ore 20.45, Sassuolo-Lecce

ore 20.45, Udinese-Cremonese

Ma in questi minuti tutto rischia di essere stravolto. Il Prefetto della Capitale ha, infatti, deciso che la partita tra la Roma e Lazio è da disputarsi alle 20.45 del lunedì.

Cosa succederà adesso? Anche il Milan, così come tutte le squadre in lotta per la Champions, vedrà cambiare l’orario e il giorno delle propria gara? Non ci resta che attendere per capire cosa deciderà la Lega Serie A. Il calcio italiano ancora una volta nel caos.